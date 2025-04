Sem Déborah Secco, Dudu Borges curte show de Jorge e Mateus em São Paulo

Dudu Borges e Deborah Secco curtiram juntinhos o show de 20 de anos de carreira de Jorge e Mateus no último sábado, dia 5, no estádio do Pacaembu, em São Paulo. Mas, na segunda apresentação da dupla na capital paulista, que rolou no domingo, o produtor musical acabou marcando presença sozinho.

Essa foi a primeira aparição pública do casal desde que eles assumiram o relacionamento. Segundo o colunista Leo Dias, ela também esteve presente na festa de aniversário dos filhos gêmeos dele, que aconteceu em março. Além de produtor, Dudu é muito influente no mundo do sertanejo e é multi-instrumentista, compositor, arranjador.

O artista é o primeiro romance que Deborah assume desde o fim de seu casamento com Hugo Moura. Com a separação, a atriz decidiu focar na carreira e na filha, Maria Flor, que hoje tem nove anos de idade.