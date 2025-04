Segunda começa cinzenta e com cara de chuva no Grande ABC

A semana começa com o céu fechado e temperaturas amenas nas sete cidades do Grande ABC. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), esta segunda-feira (7) será marcada por muitas nuvens ao longo de todo o dia — com chance de chuva isolada pela manhã e clima carregado na tarde e na noite.



Para quem sai cedo de casa, vale levar o guarda-chuva: há possibilidade de pancadas leves e passageiras nas primeiras horas do dia. À tarde, o tempo permanece nublado, mas sem previsão de precipitação.



As temperaturas seguem parelhas na região, variando pouco entre as cidades. Em Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá e Ribeirão Pires, os termômetros oscilam entre 14°C e 21°C. Já Rio Grande da Serra registra a máxima mais tímida do dia: 20°C.



O tempo fechado deve continuar ao longo da semana, com clima típico de outono — aquele que mistura casaco, guarda-chuva e uma boa xícara de café.