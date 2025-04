Charge - 7 de abril de 2025

Iniciativa pioneira do governo do Estado de São Paulo, o Tabela SUS Paulista passou a complementar, a partir de janeiro de 2024, a verba federal do Ministério da Saúde destinada aos municípios, com o objetivo de ampliar a oferta de serviços de saúde e reduzir filas. O Grande ABC recebeu, de janeiro do ano passado a janeiro de 2025, o repasse de R$ 23.678.028, distribuídos a instituições conveniadas ao SUS (Sistema Único de Saúde) nas cidades de Santo André (R$ 8.824.833), São Bernardo (R$ 7.609.803), São Caetano (R$ 3.369.445), Diadema (R$ 3.642.522), Mauá (R$ 183.657) e Ribeirão Pires (R$ 47.688). Rio Grande da Serra não foi incluída no repasse.





Ao todo, 23 instituições foram beneficiadas. Em Santo André, cidade que mais recebeu investimentos, os recursos acabaram distribuídos a nove organizações. Em São Bernardo, a segunda em volume de recursos, direcionou a sete entidades. São Caetano, Diadema e Mauá contemplaram duas cada em seu território. E, em Ribeirão Pires, uma recebeu a verba do Tabela SUS Paulista.