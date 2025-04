Palavra do Leitor - 7 de abril de 2025

Gastos públicos

Os contrários ao governo atual têm como clichês a gastança e a malversação do dinheiro público. São bravatas. Basta olhar no orçamento da União. Alguns exemplos: diminuir o número de ministérios e enxugar a máquina pública. Esqueceram que o servidor estatutário tem a estabilidade do emprego e a lei também não tem efeito retroativo. É vedado também o remanejamento para outros ministérios. Supersalários não são de competência do Executivo. Projeto encaminhado ao Congresso Nacional garantiram no Orçamento o dinheiro para os programas sociais: R$ 225 bilhões para a saúde e R$ 167 bilhões para a educação. Para o PAC, serão R$ 60 bilhões para investimentos. Cinquenta bilhões de reais para emendas parlamentares. Para concluir, temos o R$ 1,6 trilhão previsto para pagamento do juro da dívida pública. Um dia pago aos credores da União, bancos, equivale ao orçamento anual do programa Farmácia Popular, que custa R$ 4,2 bilhões e beneficia milhões de brasileiros. Há uma inversão de valores. O governo atual vem investindo pouco na assistência social, com a fiscalização do Legislativo. O regime semipresidencialista está presente na governabilidade.

Ronaldo Duran

Santo André

Câmara de São Bernardo

O vereador de São Bernardo Luiz Henrique Watanabe (PRTB) apresentou moção de repúdio contra Ananias Andrade (PT) (Cena Política, dia 4). Segundo o vereador Watanabe, Ananias Andrade, ao utilizar a tribuna para falar do Dia do Autista, fugiu do assunto para falar de temas ideológicos e como palanque político pessoal. Recordo-me que alguns dias atrás, foi a vez de Luiz Henrique Watanabe falar asneiras sobre a Igreja Católica, fato amplamente divulgado. Pois é, desperdiçou o voto em porcarias, agora aguenta. Melhor cancelar estes dois sujeitos na próxima eleição.

Walmir Ciosani

São Bernardo

Slogan oficial

‘União e reconstrução’? O Brasil passou por alguma catástrofe? Algum terremoto, tsunami, guerra? Sofreu algum ataque externo? Só foi trocado o comando político. Não se justifica a chamada ‘União e reconstrução’. Uma forma de conseguir o voto de cabresto agora digitalmente. O Brasil está parecendo uma fábula encantada de políticos inescrupulosos. E povo segue enxugando gelo e ensacando ar.

João Camargo

Capital

Anistia

O presidente da Câmara, Hugo Motta, parece estar com um pé em cada canoa. Para se eleger presidente, fez conchavos com todos. Esquerda, Centrão e direita, prometendo mundos e fundos naquela sabatina, tendo inclusive prometido pautar a anistia para os dito ‘golpistas do Xandão’, que eram apenas baderneiros, como sempre agiram petistas e esquerda. Agora deu para entender o jogo de Motta: enquanto segura em banho-maria a pressão da oposição pela anistia, o STF (Supremo Tribunal Federal) vai julgar rapidinho a ‘dosimetria das penas’ excessivas imputadas pelo iluministro Alexandre de Moraes e que hoje estão na boca de todos os brasileiros. Com anistia, os mais de 1.500 injustiçados ficam livres, baixando a dosimetria. A doideira de górpi continua porque o STF tudo pode. E o Huguinho continua com um pé em cada canoa!

Beatriz Campos

Capital

Felipe Neto

‘Felipe Neto afirma ser pré-candidato a presidente’ (Política, dia 4). Se as pessoas, inclusive jornalistas, tivessem o hábito da leitura no Brasil, ninguém tomaria como verdadeira uma evidente ação de marketing do influenciador Felipe Neto. Quem leu 1984, de George Orwell, notou imediatamente que o rapaz não falava a sério da candidatura à Presidência da República. Mas houve quem caiu como um patinho, certo Diário?





Viviano Moreira Assis Silva

Diadema