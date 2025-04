Venda de chocolates na Páscoa impulsiona negócios e empregos em SP

A Páscoa aquece o setor de confeitaria em São Paulo, impulsionando negócios e a criação de vagas de emprego. O consumo de chocolate no Brasil cresceu de 85,5% em 2020 para 92,9% em 2024, segundo a Abicab, e muitos empreendedores aproveitam o período para expandir suas vendas. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) apoia esse crescimento por meio do Banco do Povo Paulista, que já liberou R$ 1,7 milhão para pequenos negócios do ramo. Além disso, o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) tem facilitado a contratação de profissionais na confeitaria.

SP inicia exportação de avocado para Chile e Japão

Líder nacional na produção de abacate, São Paulo passa a exportar avocado para Chile e Japão, ampliando as oportunidades do agronegócio paulista. O Chile, segundo maior consumidor per capita da fruta no mundo, representa um grande mercado, especialmente por estar na entressafra do Brasil. Já o Japão, maior importador de avocados da Ásia, impõe desafios logísticos e fitossanitários, mas tem grande potencial de expansão. A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado reforça que a certificação rigorosa da Coordenadoria de Defesa Agropecuária garante a qualidade exigida para exportação.

Suzano implementa joaninhas para controle biológico de pragas

A Suzano adotou uma abordagem inovadora no manejo florestal ao utilizar joaninhas para o controle biológico de pragas em plantações de eucalipto. A iniciativa, pioneira no Brasil, já cobre 57 mil hectares nos estados de São Paulo, Maranhão e Mato Grosso do Sul. Em 2024, a estratégia permitiu a redução de 17,1 mil quilos de defensivos agrícolas, gerando uma economia de mais de R$ 3 milhões. A joaninha Olla v-nigrum combate naturalmente o psilídeo-de-concha, uma das principais ameaças ao eucalipto. Desenvolvido em parceria com instituições de pesquisa, o projeto reforça o compromisso da empresa com a sustentabilidade e a preservação da biodiversidade.

Crédito impulsiona o Interior paulista

A Desenvolve SP, agência de fomento do Governo do Estado, desembolsou mais de R$ 1 bilhão em 2024 para impulsionar negócios no Interior paulista. Pequenas e médias empresas, além de 42 prefeituras, foram beneficiadas com financiamentos estratégicos, incluindo R$ 78,4 milhões para inovação e R$ 24 milhões para energia solar. A instituição reforça seu compromisso com o crescimento regional sustentável, promovendo desenvolvimento econômico e inclusão financeira. (Fonte: Agência SP)

Termomecanica inaugura unidade no ABC

A Termomecanica anunciou a abertura da TM Soluções, nova unidade em São Bernardo, voltada ao fornecimento de produtos semielaborados de cobre, suas ligas e alumínio. Localizada na Avenida Caminho do Mar, a unidade entrará em operação no primeiro semestre de 2025, atendendo segmentos como refrigeração, construção civil e metalurgia. Segundo a empresa, a expansão visa ampliar o alcance da marca e facilitar a logística de distribuição. (Fonte: Diário do Grande ABC)

Selmi expande produção de biscoitos em 43%

A Selmi, dona das marcas Renata e Galo, ampliou sua linha de produção de biscoitos em 43% e espera crescer até 20% em 2025. Com investimentos milionários, a capacidade produtiva da fábrica de Sumaré (SP) saltou para 10 mil toneladas mensais. O grupo busca aumentar seu market share no setor, mirando 4,5% nos próximos anos. (Fonte: Mercado e Consumo).

Sorocaba mantém isenção de pedágio em marginais urbanas

Com a nova concessão da Rota Sorocabana, motoristas que trafegam pelas marginais dentro de Sorocaba continuarão isentos de pedágio. O modelo Free Flow garantirá cobrança apenas para quem utilizar as pistas expressas. Além disso, motociclistas seguirão isentos na nova concessão e em outras rodovias paulistas. (Fonte: Agência SP)

Empregos no agro crescem 1% e alcançam 28,2 milhões em 2024

O agronegócio brasileiro registrou 28,2 milhões de trabalhadores em 2024, um crescimento de 1% em relação ao ano anterior, com a criação de 278 mil novas vagas. Segundo o Cepea/CNA, o setor representa 26,02% das ocupações do país, com destaque para o crescimento nos segmentos de insumos (+3,6%), agroindústria (+5,2%) e agrosserviços (+3,4%).

SP investe em frota sustentável de caminhões de lixo

A Prefeitura de São Paulo anunciou a aquisição de 122 caminhões de lixo movidos a biometano e GNV para reduzir a emissão de poluentes e o consumo de diesel.

Multilixo expande operação com biometano

Aposta em biometano

