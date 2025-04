A falsa inocência da ‘gripe’

Para desqualificar a gravidade de quadros respiratórios e reportá-los como doenças inocentes, são comuns os termos gripe simples ou resfriado comum, ainda que sejam patologias diferentes, causadas por vírus distintos, com diversas apresentações e potencialidades evolutivas, incluindo as fatais.

Início gradual com espirros, congestão nasal, coriza e tosse leve, na ausência de febre e cefaleia, sugere resfriado e então o rinovírus, vírus sincicial respiratório (VSR) ou adenovírus são os principais suspeitos, ao passo que o surgimento súbito desta sintomatologia em sua plenitude faz pensar em gripe, e algum dos subtipos do vírus influenza, incluindo H1N1 ou H3N2, será o culpado pela infecção.

A Covid-19 se apresenta com quadro clínico facilmente confundível com as enfermidades supracitadas e apesar de sua letalidade estar distante daquela oferecida no seu surgimento em 2020, preocupa por sua capacidade de perpetuar seus danos pelos nossos sistemas orgânicos, condição conhecida como Covid longa.

As baixas temperaturas prejudicam as ações do sistema imunológico nas vias aéreas superiores, além de fornecer cenários ideais para a replicação viral, contexto que associado aos convívios em ambientes fechados destes períodos, facilitam a transmissão destes agentes infecciosos.

Manter-se aquecido em ambientes ventilados e distante de indivíduos sintomáticos é boa conduta, mas são as vacinas que prepararão os sistemas de defesa contra a tentativa de invasão destes vírus, sobretudo para evitar as síndromes respiratórias provocadas pelo coronavírus (Covid), e pelo Influenza A -notadamente H1N1 e H3N2 - e Influenza B (causadores da gripe).

Muito embora o sistema de saúde privado possua a vacina tetravalente contra a gripe (dois subtipos da Influenza A e dois do Influenza B) e a saúde pública forneça a trivalente (dois subtipos da Influenza A e um do Influenza B), o espectro de proteção alcançado é semelhante, o que justifica maciça adesão à campanha de vacinação contra a gripe que será deflagrada oficialmente por todo o País no dia de hoje.

A população contemplada pelo SUS com a cobertura vacinal antigripal corresponde àquela mais suscetível, com idade entre 6 meses e menos de 6 anos, e acima de 60 anos, assim como vários subgrupos vulneráveis, que incluem gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde, entre outros, enquanto na rede privada a vacina é disponibilizada para todos acima de 6 meses de idade que não possuam contraindicação.

A vacinação contra a Covid-19 tem enfrentado episódios recorrentes de desabastecimento. Em contrapartida, o Ministério da Saúde anunciou a incorporação da vacina contra o vírus sincicial respiratório (VSR) ao SUS, com foco na proteção de gestantes e bebês. Mais do que causar simples resfriados, o VSR é responsável por cerca de 80% dos casos de bronquiolite e aproximadamente 60% das pneumonias em crianças menores de dois anos

Seguramente a inocência da doença respiratória viral é diretamente proporcional à capacidade de resposta imunológica a seus agentes causadores, para a qual, a imunização cumpre papel insubstituível e incontestável. “Bora lá” vacinar!