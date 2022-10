Rebecca Vettore

Do 33Giga



24/10/2022 | 11:55



Nos últimos tempos, produções muito boas têm chegado nos principais serviços de streaming. Neste ano, pôde-se conferir, por exemplo, a série O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, um spin-off da saga Senhor dos Anéis. Com orçamento total de US$ 500 milhões (mais de R$ 2,6 milhões), ficou conhecida como a série mais cara já produzida em toda a história da televisão. A produção pode ser conferida no Amazon Prime Video.

Além disso, houve a estreia de Sandman na Netflix. A série, adaptada da obra de Neil Gaiman, foi apreciada por seus fãs. Na HBO Max foi a vez da aguardada A Casa do Dragão. O spin-off de Game of Thrones, que conta com um orçamento de US$ 20 milhões (R$ 104 milhões) por episódio, narra a história da Casa Targaryen, 300 anos antes de GOT.

Em maio, fãs da saga Star Wars puderam conferir mais uma produção da Disney. A série, que se passa 10 anos depois dos acontecimentos de Star Wars: A Vingança dos Sith, mostrou Obi-Wan Kenobi vivendo diversas aventuras. O mestre Jedi foi responsável pelo treinamento de Anakin Skywalker e, anos depois, guiou Luke Skywalker em seus conhecimentos sobre a Força.

Aficionados pelo universo da Marvel, por sua vez, curtiram a série She-Hulk. Cheia de humor e com a quebra da quarta parede, a produção mostrou um lado novo da marca.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

A seguir, confira quais são as séries mais esperadas de 2023.

Estreias da Netflix

A produção You ganha sua 4ª temporada no início de 2023. A primeira parte estreia em 10 de fevereiro e a segunda etapa chega ao streaming em 10 de março. No final da terceira temporada, o personagem principal vai até Paris, na França, em busca de Marienne. O trailer, no entanto, mostra Joe em outro destino: Londres.

Sem data de estreia certa, mas chegando no ano que vem, haverá a 2ª temporada de Sombra e Ossos e a 3ª temporada de The Witcher, com Henry Cavill no papel principal.

Enquanto a 3ª temporada de Bridgerton não estreia, os fãs podem conferir Queen Charlotte: A Bridgerton Story. A série vai mostrar a rainha em sua juventude. Além disso, para quem gosta de drama, aproveite para ver as duas primeiras temporadas de Outer Banks, antes da chegada da 3ª temporada da produção.

Estreias da HBO Max

A nova temporada de Succession, uma das produções mais populares do streaming, chega no ano que vem na HBO Max. No vídeo de divulgação da marca, Logan Roy aparece bem exaltado em um dos canais de televisão bradando, “Esse não é o fim, nós vamos matar a oposição.” Aplaudindo bem feliz, próximo do protagonista, é possível ver Gregory, o sobrinho-neto do magnata.

Para o próximo ano, também pode-se aguardar a chegada da minissérie Love & Death, suspense estrelada por Elizabeth Olsen, mais uma temporada de And Just Like That…a New Chapter Of Sex And The City, a 2ª temporada da série de comédia Hacks, que estreou em 2021, e a 3ª temporada da produção de ação Warrior, que conta com Bruce Lee entre os autores.

Em The Climb há a chance de conferir o ator Jason Momoa à frente de uma competição esportiva. Nos oito episódios, escaladores amadores passarão por rigorosos desafios físicos e mentais.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e compre o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies por apenas R$ 10

Estreia do Disney+

No segundo semestre de 2023 estreia Win or Lose. Será a primeira série de longo formato da Pixar. Na história, será possível acompanhar Pickles, um time misto de softball do Ensino Médio, na semana que antecede o jogo do campeonato.

Também no ano que vem, sem data certa de estreia, o streaming vai lançar Iwájú, uma nova série original de longo formato que foi feita em colaboração com a Kugali, uma empresa pan-africana de entretenimento em quadrinhos. Na obra, os assinantes vão acompanhar Tola, uma jovem herdeira da rica ilha, e seu melhor amigo Kole, um autodidata especialista em tecnologia.

Séries do universo de Star Wars também estão garantidas em 2023. A nova produção, Ahsoka, terá a atriz Rosario Dawson no papel principal, vivendo a ex-cavaleira Jedi Ahsoka Tano investigando uma ameaça emergente. Ela chegará no mesmo ano que a 3ª temporada de The Mandalorian.

No Universo da Marvel, chega a 1ª temporada de Invasão Secreta, com Samuel L. Jackson como Nick Fury, e a 2ª temporada de Loki.