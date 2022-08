Conheça 10 boas opções de hotéis em Natal

Maria Beatriz Vaccari

No início de 2022, o prêmio Travellers’ Choice Awards elegeu a capital do Rio Grande do Norte como um dos destinos que mais estão em alta no mundo. A boa notícia para quem pretende visitar a cidade é que é possível planejar um roteiro com passeios incríveis e encontrar ótimas opções de hotéis em Natal.

Hotéis em Natal

O Rota de Férias separou 10 bons hotéis para quem ainda não sabe onde ficar em Natal. Abaixo, confira a lista completa e veja detalhes dos empreendimentos.

Ocean Palace All Inclusive Premium

Consagrado com um dos melhores hotéis do Brasil em 2021, o Ocean Palace All Inclusive Premium oferece fácil acesso às dunas e ao Morro do Careca, um dos cartões-postais mais famosos da capital. O resort tem cinco restaurantes, 14 piscinas e fica de frente para a praia.

Wish Natal

A apenas cinco minutos do Centro Histórico da cidade, o Wish Natal é uma boa opção para quem busca conforto e infraestrutura completa. Kids club, spa e piscinas são algumas das principais atrações do complexo, que também é referência em gastronomia.

Serhs Natal Grand Hotel & Resort

Com acesso às praias de Ponta Negra e Areia Preta, o Serhs Natal Grand Hotel & Resort tem quatro piscinas, três bares e cinco restaurantes. O hotel também abriga um spa perfeito para relaxar.

Vogal Luxury Beach Hotel & Spa

Quem se hospeda no Vogal Luxury Beach Hotel & Spa pode escolher entre se refrescar em cinco piscinas ao ar livre ou aproveitar o mar. O hotel oferece serviço de mordomo, SPA by L’Occitane e acomodações com vista para o oceano.

Rifoles Praia Hotel e Resort

De frente para a belíssima Praia de Ponta Negra, o Rifoles Praia Hotel e Resort é indicado para quem procura qualidade e sofisticação. O complexo tem vista panorâmica, piscina, sauna, bar de piscina, restaurante que fica aberto 24 horas por dia e salão de jogos.

Best Western Premier Majestic Ponta Negra Beach

Além de oferecer piscinas incríveis e acesso fácil à praia, o Best Western Premier Majestic Ponta Negra Beach se destaca quando o assunto é gastronomia. É ali que fica o restaurante francês La Brasserie de La Mer, com um menu desenvolvido pelo chef Erick Jacquin.

Manary Praia Hotel

A apenas 2 quilômetros do Morro do Careca, o Manary Praia Hotel tem acomodações amplas e com redes nas varandas. Os hóspedes podem ir à praia ou aproveitar as piscinas e áreas de lazer do complexo.

Hotel Senac Barreira Roxa

O Hotel Senac Barreira Roxa conta com uma infraestrutura completa e agrada, principalmente, os fãs de gastronomia. Isso porque os funcionários do hotel são especialistas em preparar bebidas exóticas e pratos das gastronomias regional e internacional.

Ibis Natal

A poucos passos da Arena das Dunas, o Ibis Natal oferece um bom custo-benefício na capital. O complexo fica a 9 quilômetros do Forte dos Reis Magos e a 25 quilômetros da praia de Genipabu.

Golden Tulip Natal Ponta Negra

Perfeito para curtir dias de descanso em Natal, o Golden Tulip Natal Ponta Negra tem acomodações completas e restaurante. O hotel também abriga piscina ao ar livre e academia.

PLANEJE SUA VIAGEM

Agora que você já conhece alguns bons hotéis em Natal, é hora de planejar um roteiro. Não deixe de checar todos os detalhes antes mesmo de fazer as malas. Aqui, você encontra as dicas da nossa equipe para comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais comodidade.