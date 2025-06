O campo de futebol era o local onde José Rossi se sentia mais à vontade. Em 1958, foi contratado como técnico do Esporte Clube São Bernardo. Um ano depois, foi campeão de São Bernardo pelo EC Brasil. Ali se iniciava uma história de amor com a cidade e dedicação ao esporte como meio de transformação social. A trajetória do professor estará registrada na exposição José Rossi: entre a bola, os livros e a alma de um povo, em cartaz até 2 de agosto, no Crec Pauliceia.

A mostra é uma parceria entre as Secretarias de Esportes e Lazer e Cultura do município. Formado em Educação Física, Direito, Psicologia e Música, José Rossi construiu sua história como professor, dirigente e treinador de futebol, formando atletas cidadãos nas diversas escolinhas para crianças e jovens que dirigiu. De 1977 a 1982, liderou a equipe amadora de São Bernardo a grandes feitos em competições como os Jogos Regionais e Jogos Abertos. Em seis anos de disputa, seus atletas nunca receberam cartão vermelho.

“José Rossi é um símbolo da nossa cidade, ele fez um trabalho fantástico usando o futebol como premissa para o desenvolvimento de jovens e atletas. A exposição do acervo José Rossi é uma grande oportunidade para compartilhar um pouco da história e das memórias do treinador. Temos orgulho do legado que ele nos deixou”, declarou o prefeito Marcelo Lima (Podemos).

Igor Rossi é neto do professor José Rossi. A figura do avô o fez seguir os passos do patriarca da família. Hoje, Igor é diretor da Secretaria e organizador da mostra. “Ele foi o meu primeiro ídolo esportivo, me influenciou integralmente. Participei das escolinhas de futebol que ele criou na cidade dos 6 aos 12 anos, quando depois me apaixonei pelo basquete e incentivado por ele, mudei de esporte. Minha principal lembrança de meu avô com o esporte são as lições e ética, disciplina e empatia, ele sempre se preocupou muito com a educação esportiva e, principalmente, cultural de seus alunos e aprendi muito com ele sobre ser um ser humano melhor”, contou ele, emocionado.

Para o neto, o principal legado do professor José Rossi para a cidade foi a transformação social que ele proporcionou aos alunos. “Ele deixou para a cidade médicos, professores, engenheiros, professores de educação física e, especialmente, pais de família. O legado foi transformar a vida dos jovens por meio do futebol”, emendou Igor, que não esconde o orgulho da história do avô e da vontade em dar continuidade ao legado de José Rossi. E acrescenta: “Manter a memória do professor José Rossi é fazer garantir que o esporte e a educação em São Bernardo ande lado a lado e esse é o grande objetivo do prefeito Marcelo Lima, garantir que o esporte seja uma política pública efetiva de transformação”.

COPA DE FUTEBOL

José Rossi dá nome ao mais tradicional torneio amador de futebol de São Bernardo. Voltada a crianças e jovens, a iniciativa integra o projeto Craques do Futuro, realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer. Em edições anteriores, o campeonato registrou a participação de jogadores de destaque em grandes clubes do futebol nacional e até internacional, como Samuel Lino (Valencia), Denilson (Cuiabá), Pablo (Vasco sub-20) e Riquelme (Palmeiras, campeão Sul-Americano Sub-17 pela Seleção Brasileira).

PERSONAGEM

Coordenador das escolas de futebol de São Bernardo, recebendo a Medalha João Ramalho por todo o legado que deixou à comunidade nas áreas de esportes e educação. O professor José Rossi foi também escritor, tendo publicado as seguintes obras: Novo Rumo, poesias, em 1957; Bola nos pés – Livro nas mãos, em 1972; Apesar das Chaminés, em 1978; e Filosofia do Futebol Moderno e Adjacências, a ser publicado.

Natural de Amparo, Interior paulista, nasceu em 5 de novembro de 1930. Atuou como atleta profissional, em 1947, na Seleção Paulista de Futebol; em 1948, no Clube Atlético Mirandópolis; de 1949 a 1951, no América Futebol Clube, do Rio, onde foi vice-campeão, sendo também na sede deste clube que realizou seus treinos na Seleção Brasileira para o Campeonato Mundial de 1950.

EXPOSIÇÃO

A mostra contar um pouco da história de José Rossi e como foi a contribuição do professor ao esporte e a cultura ‘batateira’. A exposição vai até 2 de agosto. Os horários de visitação no Crec Pauliceia são de segunda a sexta-feira, das 9h às 21h; sábados, das 9h às 13h.