O que fazer em Vancouver – 17 atrações e dicas imperdíveis

Quem pretende conhecer a costa oeste do Canadá precisa saber o que fazer em Vancouver. A cidade conta com atrações incríveis, cenários belíssimos e oferece fácil acesso a outros destinos turísticos da região.

Quando visitei, saí de lá encantada. Por isso, preparei este roteiro para você planejar sua viagem com todos os detalhes sobre o que fazer em Vancouver.

Dicas de viagem para Vancouver

Cercada por montanhas, Vancouver é reconhecida mundialmente por fatores como segurança e qualidade de vida.

Onde fica Vancouver

A cidade de Vancouver fica na costa oeste do Canadá, na província de British Columbia, banhada pelo Oceano Pacífico.

Apesar de ser a terceira maior metrópole do país, o destino mantém um clima tranquilo, que mescla paisagens naturais com cenários urbanos na medida certa.

Como chegar a Vancouver

DepositPhotos Vista do centro de Vancouver

Não existem voos diretos do Brasil para Vancouver. Por isso, é necessário fazer conexão na costa leste do Canadá (a rota mais tradicional faz uma parada na cidade de Toronto) ou nos Estados Unidos.

Normalmente, os voos com destino final à metrópole canadense são operados pelas companhias aéreas Air Canada, American Airlines, Delta e United.

Vale a pena destacar que, em 2017, o Canadá deixou de exigir visto para alguns brasileiros. Os passageiros que foram ao país nos últimos 10 anos ou que têm visto válido de não-imigrante para os EUA podem viajar apenas com uma Autorização Eletrônica de Viagem (Electronic Travel Authorization – eTA).

As pessoas que não se enquadram nestes perfis, entretanto, precisam tirar o visto canadense da forma convencional.

Lembre-se que no caso de conexões nos Estados Unidos é necessário apresentar o visto americano.

Transporte em Vancouver

DepositPhotos Skytrain, em Vancouver

O sistema de transporte público de Vancouver é bem completo e não deixa os viajantes na mão.

A cidade é dividida em três zonas e o preço dos bilhetes varia conforme cada uma dessas áreas.

Normalmente, os turistas exploram mais as regiões 1 (Downtown) e 2 (West Vancouver, Burnaby e North Vancouver). A número 3, por sua vez, leva aos subúrbios e é usada principalmente pelos moradores locais.

As linhas de ônibus da cidade são eficientes, com paradas em diversos bairros e estações. O metrô de superfície SkyTrain também é uma ótima opção para se locomover por Vancouver. Ele tem três linhas que percorrem a cidade e sua região metropolitana.

O Seabus, por sua vez, é uma balsa que interliga o centro da metrópole e a região de North Vancouver.

Para quem busca mais liberdade para explorar o destino, a dica é alugar uma bicicleta ou um carro. A plataforma Mobility reúne as melhores opções de preços para quem quer dirigir no exterior.

Quando ir a Vancouver

DepositPhotos Vancouver à noite

Apelidada de “Raincouver” (junção do nome da cidade com a palavra rain, que significa chuva em inglês) pelos moradores locais, Vancouver é conhecida pelas chuvas. Independentemente da época do ano, compre um guarda-chuva e leve roupas impermeáveis.

As estações são bem definidas, sendo primavera e outono as mais atrativas para turistas, já que as temperaturas são amenas e os cenários naturais ganham tons coloridos e avermelhados, respectivamente.

O verão, época marcada por festivais e eventos, é quente e vem apresentando temperaturas cada vez mais altas ao longo dos últimos anos.

Em 2021, a cidade de Lytton, a pouco mais de três horas de Vancouver, também na British Columbia, registrou a maior temperatura de sua história: 49,6ºC.

No inverno as termômetros giram em torno de -2ºC a 19ºC. Diferentemente das outras grandes cidades canadenses, a metrópole não tem altos índices de neve.

Seguro viagem Canadá

Viajar para qualquer lugar sem seguro viagem é arriscado demais. No Canadá, as despesas com saúde podem sair caras, então não vacile.

Consulte as principais operadoras do mercado neste comparadaor online e saia de casa mais tranquilo.

Há, inclusive, opções específicas para quem vai praticar esportes de neve. Aplique o cupom ROTADEFERIAS15 antes de fechar o contrato e ganhe 15% de desconto. Clique aqui para fazer seu seguro viagem para Vancouver.

O que fazer em Vancouver

A lista das melhores atrações em Vancouver inclui:

Stanley Park Vancouver Aquarium Downtown Robson Street Harbour Centre Grouse Mountain Capilano Suspension Bridge Park Cypress Mountain Mount Seymour Gastown Chinatown Rogers Arena English Bay Granville Island Science World Queen Elizabeth Park Metropolis at Metrotown

Os passeios indicados podem ser feitos tranquilamente em quatro dias de roteiro em Vancouver.

Abaixo, veja detalhes dos pontos turísticos.

Stanley Park

Tourism Vancouver/Nelson Mouellic Stanley Park

O Stanley Park é um enorme parque urbano (com mais de 400 hectares) onde moradores da cidade caminham, pedalam e relaxam em dias de folga ou após o trabalho.

O parque fica no centro de Vancouver é muito indicado para um piquenique ao ar livre. A experiência, contudo, exige alguns cuidados, já que animais como guaxinins andam soltos por lá.

Endereço: 400 Western Ave

400 Western Ave Horário de funcionamento: diariamente, das 6h às 22h.

Vancouver Aquarium

Tourism Vancouver/Coast Mountain Photography Vancouver Aquarium

Quando estiver no Stanley Park, faça uma visita ao Vancouver Aquarium, que fica dentro do parque. O local abriga centenas de animais marinhos e silvestres.

As baleias branquinhas da espécie Beluga figuram entre os principais destaques do complexo.

Endereço: 845 Avison Way

845 Avison Way Horário de funcionamento: diariamente, das 9h30 às 17h30.

Downtown

A região de Downtown é a mais badalada de Vancouver. O bairro é formado por prédios comerciais e residenciais, além de muitas opções de bares, restaurantes e comércios.

Os brasileiros adoram visitar a loja Dollarama, conhecida por vender desde comidas até acessórios e lembrancinhas por preços baixos.

Robson Street

Tourism Vancouver/Nelson Mouellic Robson Street

A rua Robson Street é o local ideal para compras. É ali que se encontram lojas de marcas famosas, como MAC, Sephora e Banana Republic.

A via também abriga ótimos bares e restaurantes que servem pratos típicos de diferentes regiões do mundo.

Harbour Centre

DepositPhotos Harbour Centre

O observatório panorâmico Vancouver Lookout, no Harbour Centre, é o local como as melhores vistas da cidade.

Para chegar ao topo da torre, os visitantes embarcam em um elevador que sobe a 168 metros de altura em aproximadamente 40 segundos.

Endereço: 555 W Hastings St

555 W Hastings St Horário de funcionamento: diariamente, das 11h às 18h.

Grouse Mountain

Tourism Vancouver/Rishard Daroowala Grouse Mountain

A Grouse Mountain é uma das três montanhas principais de Vancouver. Para chegar lá, é preciso pegar um bondinho.

Além de abrigar cenários lindos, o local conta com várias opções de trilhas e tem um cativeiro de ursos. Durante o verão dá até para ver alguns dos bichos que moram por lá.

Endereço: 6400 Nancy Greene Way

6400 Nancy Greene Way Horário de funcionamento: diariamente, das 9h às 21h30.

Capilano Suspension Bridge Park

Tourism Vancouver/Capilano Suspension Bridge Park Capilano Suspension Bridge

Com quase 140 metros de extensão e 70 metros de altura, a ponte suspensa Capilano é a principal atração do Capilano Suspension Bridge Park.

Vale a pena sentir o friozinho na barriga e se aventurar no percurso. Durante o trajeto, aproveite para tirar fotos valorizando as paisagens do local.

Endereço: 3735 Capilano Rd

Horário de funcionamento: diariamente, das 9h às 19h.

Cypress Mountain

DepositPhotos Cypress Mountain

A Cypress Mountain é uma boa opção de passeio para quem visita Vancouver durante o inverno. A aproximadamente 20 minutos do centro, o local tem uma divertida estação de esqui.

No verão, quando não há neve, é possível fazer trilhas e se aventurar em percursos de mountain bike.

Endereço: 6000 Cypress Bowl Rd

6000 Cypress Bowl Rd Horário de funcionamento: diariamente, das 9h às 21h.

Mount Seymour

DepositPhotos Mount Seymour

Outra opção para quem quer praticar esportes de neve durante o inverno é o Mount Seymour. O local é uma das estações de esqui mais acessíveis da região.

Durante o verão, as trilhas se tornam as grandes atrações do pedaço.

Endereço: 1700 Mt Seymour Road

1700 Mt Seymour Road Horário de funcionamento: varia conforme a época do ano e pode ser consultado no site oficial.

Gastown

Tourism Vancouver/Nelson Mouellic Gastown

Gastown é o bairro mais charmoso e antigo de Vancouver, com várias construções em estilo vitoriano

Foi lá que a cidade começou. O marco zero, inclusive, exibe o primeiro relógio a vapor do mundo. Além de ser muito bonito, ele apita e solta fumaça a cada 15 minutos.

Chinatown

A cultura asiática toma conta do bairro de Chinatown. Vale a pena caminhar por lá, entrar nos mercados para ver produtos diferenciados e visitar as muitas lojinhas.

A região também conta com ótimos restaurantes e é lar do Dr. Sun Yat-Sen Classical Chinese Garden, um belíssimo jardim chinês.

Rogers Arena

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rogers Arena (@rogersarena)

A Rogers Arena é a casa do time de hockey Vancouver Canucks. Durante a temporada, dá até para ver a equipe em ação.

O local também recebe shows e oferece tours guiados em dia específicos da semana.

Endereço: 800 Griffiths Way

English Bay

Tourism Vancouver/Clayton Perry English Bay

Muito procurada no verão, a English Bay tem vários bancos feitos a partir de troncos de madeira e uma longa faixa de areia.

Nos dia mais quentes, a dica é tirar um tempinho para relaxar por lá e ficar até o pôr do sol.

Granville Island

Tourism Vancouver/Nelson Mouellic Granville Island

Com uma atmosfera vibrante e vários comércios fofos, a ilha Granville Island abriga várias atrações culturais e artísticas.

Vale a pena visitar o mercado público que vende frutas fresquinhas e almoçar em um dos restaurantes especializados em frutos do mar.

Science World

Tourism Vancouver/Science World British Columbia Science World

Redondo e com uma estrutura de metal com luzes, o prédio do Science World chama atenção de longe. Aproveite para tirar fotos da construção e, se tiver tempo, visitar seu interior.

O local funciona como um museu voltado a experiências científicas. É um bom passeio para fazer em família.

Endereço: 1455 Quebec St

1455 Quebec St Horário de funcionamento: diariamente, das 10h às 17h.

Queen Elizabeth Park

DepositPhotos Queen Elizabeth Park

Apesar de ser um pouco afastado do centro, o parque Queen Elizabeth Park merece ser incluído no roteiro.

Durante o verão e a primavera, o local fica ainda mais bonito, com gramados enormes e jardins cheios de flores coloridas.

Endereço: 4600 Cambie St

Horário de funcionamento: diariamente, das 6h às 22h.

Metropolis at Metrotown

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Metropolis at Metrotown (@metropolisatmet)

A linha de SkyTrain que leva à região de Burnaby tem uma estação no shopping Metropolis at Metrotown.

O complexo de compras é formado por lojas de diferentes categorias, que ficam espalhadas ao longo de três andares.

Endereço: 4700 Kingsway

4700 Kingsway Horário de funcionamento: segunda-feira a sábado, das 10h às 21h. Domingo, das 11h às 19h.

O que conhecer nos arredores de Vancouver

Vale a pena se programar para passar alguns dias em cidades próximas a Vancouver. Recomendamos três destinos nos arredores da cidade:

Whistler

Victoria

Rocky Mountains

Whistler

Sede das Olimpíadas de Inverno de 2010, o vilarejo de Whistler parece um cenário de filme natalino.

Durante o inverno, os prédios ficam com os telhados cobertos pela neve e a galera se diverte descendo as montanhas de esqui e snowboard.

Já no verão (quando há neve somente no topo das montanhas), a cidade ganha um charme diferenciado. É nessa época que a galera faz trilhas para ver as paisagens e os belos lagos.

LEIA MAIS: Veja um roteiro de 2 dias em Whistler

Victoria

Banhada pelo oceano pacífico, Victoria é a capital da British Columbia. Com um clima europeu, o destino ostenta ótimos restaurantes e museus.

Vale a pena visitar o Butchart Gardens, que fica a cerca de 30 minutos de carro e exibe mais de 700 espécies de plantas.

Durante o verão, o complexo de jardins organiza um incrível show de fogos aos sábados. O evento é bem divertido e rola durante o anoitecer.

Rocky Mountains

DepositPhotos Moraine Lake, nas Rocky Mountains

Vancouver funciona como um bom ponto de partida para conhecer a região das Rocky Mountains (Montanhas Rochosas), localizada nas províncias de Alberta e British Columbia.

Montanhas com picos nevados, vales, parques nacionais e lagos azul-turquesa são algumas das principais atrações do passeio Também é possível visitar a geleira Columbia Icefield.

A rota precisa passar pelas cidades de Banff e Jasper, incluindo uma parada no famoso Lake Louise.

Onde comer em Vancouver

Vancouver é uma cidade multicultural, formada por pessoas de diversas partes do mundo. Esse fator reflete bastante nas opções gastronômicas da cidade, que variam desde pratos locais, como o poutine, até menus que celebram as culinárias asiáticas, europeias e americanas.

Veja alguns restaurantes que valem a visita:

Absinthe Bistro

Malones Bar & Grill

Giardino

Absinthe Bistro

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Absinthe Bistro (@absinthebistro)

Especializado em pratos da gastronomia francesa, o Absinthe Bistro é um dos melhores lugares para comer em Vancouver. O menu é composto por três entradas, três pratos principais e três sobremesas.

Malones Bar & Grill

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Malone’s Taphouse Vancouver (@malonesvan)

Com um clima leve e simpático, o pub Malones Bar & Grill é uma boa opção para quem quer tomar drinques e se divertir. Além de exibir esportes, o local tem karaokê e noites de jogos.

Giardino

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giardino Restaurant (@giardinovan)

Sofisticado, o Giardino tem um cardápio que reúne algumas das receitas mais deliciosas da Itália. A maioria dos pratos é inspirada nos sabores da Toscana.

Onde ficar em Vancouver

Também é possível encontrar bons hotéis na cidade canadense. A melhor opção é ficar no centro, onde estão as principais atrações turísticas.

Nossas indicações são:

L’Hermitage Hotel

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por L’Hermitage Hotel Vancouver (@lhermitagehotelvancouver)

Com acomodações confortáveis e sofisticadas, o L’Hermitage Hotel oferece fácil acesso aos principais pontos turísticos de Vancouver. Para quem viaja em família, há apartamentos equipados e com dois quartos.

—

Residence Inn by Marriott Vancouver Downtown

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Residence Inn Vancouver (@residenceinnvancouver)

Ideal para quem procura um local completo, o Residence Inn by Marriott Vancouver Downtown fica no centro da cidade. O prédio está próximo do Stanley Park e da Sunset Beach.

—

Rosedale on Robson Suite Hotel

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rosedale On Robson Suite Hotel (@rosedaleonrobson)

Piscina, restaurante e suítes equipadas com cozinha são algumas das atrações do Rosedale on Robson Suite Hotel. O local também fica pertinho da praia e dos principais pontos turísticos da região central.

—

