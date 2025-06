Mbappé não é relacionado e torce por vaga nas oitavas para reforçar Real Madrid no Mundial

Xabi Alonso não quer correr riscos com Mbappé e só contará com o astro 100% recuperado da gastroenterite no Mundial de Clubes. Mesmo treinando pelo segundo dia seguido nesta quarta-feira, desta vez no campo, o francês não foi relacionado para o embate diante do RB Salzburg, agendado para esta quinta, e que definirá os classificados do Grupo H.

Mbappé estará na torcida por vaga dos merengues às oitavas de final para que possa jogar na competição dos Estados Unidos. O Real Madrid encara o time austríaco no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, defendendo a liderança da Grupo H. Ambos somam 4 pontos, diante de 3 do AL-Hilal.

Alonso relacionou 23 jogadores para o duelo europeu. Entre os atacantes, além dos brasileiros Vini Jr. e Rodrygo, que devem aparecer entre os titulares, estão Brahim Díaz, Gonzalo García e Victor Muñoz.

O problema apresentado por Mbappé o fez até ser internado para tratamento e medicação corretas nos Estados Unidos. Ele teve alta depois de passar uma noite no hospital e só voltou às atividades, ainda debilitado fisicamente, na terça. Ele não esteve no empate por 1 a 1 com o Al0Hilal e na vitória sobre o Pachuca, por 3 a 1.

Caso confirme o favoritismo e a classificação, o Real Madrid terá um clássico europeu nas oitavas, diante de Juventus ou Manchester City, já garantidos no Grupo G e que definirão no confronto direto, nesta quinta, quem terminará na frente.