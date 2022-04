DroneShow 2022: evento chega à oitava edição com mais de 80 palestras

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



04/04/2022 | 10:55



A DroneShow 2022, evento voltado à comunidade de drones profissionais, chega à sua oitava edição em um momento de novidades regulatórias que impulsionam ainda mais o setor. Após dois anos em formato online, devido à pandemia do novo coronavírus, a feira organizada pela MundoGEO volta a ser realizada presencialmente, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo (SP), entre 17 e 19 de maio. Os ingressos já estão disponíveis no site oficial. Preços a partir de R$ 100.

A programação da DroneShow 2022 contará com mais de 80 expositores, que incluem fabricantes e importadores de drones, tecnologia embarcada e plataformas de processamento de dados, além de prestadores de serviços, entidades reguladoras, universidades e startups.

Também serão realizados sete seminários e nove cursos, com mais de 80 palestrantes e instrutores. O foco principal dos debates está nas soluções de mapeamento, inspeções, pulverização e delivery com drones, além de outras aplicações nas áreas da agricultura, meio ambiente, cidades inteligentes, energia, infraestrutura, segurança, entre outros.

Na última edição presencial, realizada em 2019, a DroneShow reuniu mais de 3.800 participantes de todo o Brasil e do exterior. A expectativa é de que esse número seja superado neste ano, especialmente devido às novidades de regulamentação que estão ampliando a certificação de drones para usos específicos, como pulverização e delivery de refeições e alimentos.

Programação da DroneShow 2022

Veja os temas dos seminários e dos cursos da DroneShow 2022:

17 de maio

Curso: Regulamentação atual dos drones

Curso: Inteligência geográfica na tomada de decisões

Curso: Processo de imagens de drones

Seminário: Certificação e registro de empresas e drones

Seminário: Cadastro técnico multifinalitário para cidades inteligentes

Seminário: GIS & Inteligência Artificial & Big Data

18 de maio

Curso: Georreferenciamento de imóveis rurais

Curso: Inspeções com drones

Curso: Drones no setor agroflorestal

Seminário: Monitoramento & Inspeções

Seminário: Agricultura e silvicultura de precisão

19 de maio

Curso: Aerolevantamentos com drones

Curso: Pulverização com drones

Curso: Topografia 3D & Lidar

Seminário: Monitoramento ambiental

Seminário: Precisão na captura da realidade