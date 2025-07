Turismo internacional no Brasil bate recorde no 1º semestre de 2025

O setor de turismo internacional no Brasil vive um momento histórico. No primeiro semestre de 2025, o país arrecadou US$ 4,18 bilhões com visitantes estrangeiros — o maior valor já registrado para o período. O número representa um salto de 12,9% em relação ao mesmo período de 2024, quando o total foi de US$ 3,7 bilhões, segundo dados do Banco Central.



Além do avanço expressivo, a movimentação financeira do turismo segue em ritmo sólido. Só em junho, a receita foi de US$ 539 milhões, crescimento de 7,8% em comparação ao mesmo mês do ano anterior.



Para o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, o turismo se consolida como um dos pilares da economia brasileira. “Estamos vendo uma atividade que gera empregos, atrai investimentos e chega a todas as regiões, reduzindo desigualdades e promovendo desenvolvimento além dos grandes centros. É uma força estratégica para o Brasil de hoje”, destacou.



Recorde também na chegada de estrangeiros

O bom desempenho nas receitas acompanha o crescimento expressivo do número de turistas internacionais. De janeiro a junho, mais de 5,3 milhões de estrangeiros visitaram o Brasil — o maior volume já registrado para o semestre. O número representa um aumento de 48,2% em relação ao mesmo período de 2024.



Com esse ritmo, o Brasil já alcançou 77,3% da meta anual de 6,9 milhões de visitantes internacionais estipulada no Plano Nacional de Turismo 2024-2027. A expectativa é de que, mantida essa tendência, o país supere ainda em 2025 a meta de 8,1 milhões de turistas prevista originalmente para 2027.



Os números reforçam a posição do Brasil como destino em alta no cenário global e mostram o potencial do turismo como motor de crescimento econômico e geração de oportunidades em todas as regiões do país.