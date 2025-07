Falha afeta operação na Linha 5-Lilás do Metrô; veja trecho

Uma falha em equipamento de via na região da estação Chácara Klabin prejudica o funcionamento da Linha 5-Lilas do Metrô de São Paulo na manhã desta sexta-feira, 25.

A ViaMobilidade esclarece que os trens circulam com velocidade reduzida e maior intervalo entre as estações Santa Cruz e Chácara Klabin.

"Agentes de atendimento e segurança da concessionária atuam para orientar os clientes e equipes de manutenção trabalham no local para o restabelecimento da operação no menor tempo possível", disse a concessionária responsável pela linha.

No site do Metrô também consta a informação de que a falha também impacta no funcionamento das demais estações da linha entre Capão Redondo e Santa Cruz.