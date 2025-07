Cegonheiros celebram o Dia de São Cristóvão em São Bernardo

Os cegonheiros (transportadores de veículos) realizaram nesta sexta-feira (25) missa em homenagem ao Dia de São Cristóvão, o santo protetor dos motoristas. O evento, na sede do Sinaseg (Sindicato Nacional dos Cegonheiros), em São Bernardo, reuniu associados, motoristas e familiares para um momento de fé, confraternização e reconhecimento à importância e aos desafios da profissão.



O Dia de São Cristóvão é uma das tradições das mais significativas para os profissionais da estrada. Considerado o padroeiro dos motoristas e viajantes, São Cristóvão representa proteção, força e esperança para aqueles que vivem diariamente os desafios do transporte nas estradas.



Para quem vive na estrada, guiar um caminhão, um ônibus ou um carro de transporte de carga não é apenas uma tarefa técnica - é uma missão que exige preparo, atenção e equilíbrio emocional. Para muitos, a fé em São Cristóvão é uma companhia constante, seja nos pequenos rituais do dia a dia, como uma oração antes da partida, seja no alívio silencioso ao final de uma jornada concluída em segurança.



“Essa celebração é mais do que uma homenagem. É uma forma de reconhecer a força e a fé que movem os cegonheiros brasileiros todos os dias. São Cristóvão representa essa proteção e a esperança que cada um leva no peito ao pegar a estrada”, afirma José Ronaldo Marques da Silva, o Boizinho, presidente do Sinaceg.

Participaram da missa a deputada estadual Carla Morando (PSDB) e a vice-prefeita de São Bernardo, Jessica Cormick (Avante)