Timer do Instagram: app permite limitar tempo de uso; veja como fazer

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



06/01/2022 | 16:55



O Instagram permite que usuário monitorem e limitem o tempo que passam no app. Por meio de poucos passos, é possível criar um timer que mostra a minutagem que você ficou no aplicativo – na mesma área, pode-se também analisar sua atividade durante a semana ou período.

No álbum, confira como monitorar e limitar seu tempo no app, além de criar o timer do Instagram. As capturas mostram o passo a passo no Android e no iOS. A seta vermelha indica onde clicar. Confira.

