Rua Augusto de Toledo... ...com Avenida Goiás. A Praça Di Thiene. Biblioteca Paul Harris. Teatro Santos Dumont. Fundação Pró-Memória.

Avenida Goiás. Ou: Avenida Pereira Ignácio; Avenida Souza Ramos; Avenida Wilson; Rua Regina; Rua Seis.

Augusto Coelho prosseguia seu voo em 1996, da vista panorâmica das fábricas ocupadas pelo setor de serviços em direção à Vila Paula que virou bairro Santa Paula.

Nesta imagem, a praça Di Thiene no seu formato original. A praça abriu espaço para a Secretaria de Educação. Esta não esquentou local. Rapidamente, voltou a mudar de endereço. Ali está hoje a Biblioteca Paul Harris, parte integrante de um centro digital.

Mas em 1996, nada de concreto. Ao invés de pedra e cal, a praça geometricamente desenhada, vizinha ao estabelecimento de telhas vermelhas da pizza internacional. Mais à frente, o Externato Santo Antonio.

A Avenida Augusto de Toledo cruza a Goiás. Cá embaixo, ela abriga hoje a exemplar Fundação Pró-Memória ao lado do Teatro Santos Dumont.

Mais à frente, as árvores à esquerda dão lugar ao restaurante famoso que atrai gente de São Paulo – como o goleiro Cássio, ex-Corinthians – e de toda o Grande ABC.

Difícil acompanhar, tim-tim por tim-tim, toda a transformação que sofrem nossas cidades. Como esta página é de construção da memória, cada leitor pode fazer a sua leitura. Importante, para São Caetano, é ter um profissional da fotografia da capacidade de Augusto Coelho, que pode e deve ser aproveitado de maneira a explicar melhor o que é a aniversariante São Caetano.

Obrigado, irmão.

ILHA VERDE. Como eixo, a Avenida Goiás. No quarteirão, a Di Thiene. A Avenida Augusto de Toledo cruza a via principal. E novos equipamentos vão tomando o agora bairro Santa Paula

NAS ONDAS DO RÁDIO

Canta Itália

As canções que ficaram; temas marcantes em quadros que fazem lembrar a velha Itália e sua gente radicada na região.

No Momento Memória, a lembrança da volta das missas celebradas no idioma italiano em São Bernardo.

E um convite: em excursão pelo Brasil e Uruguai, dois corais italianos se apresentarão em São Bernardo.

Será segunda-feira, dia 4, às 19h30, no Teatro Lauro Gomes, em Rudge Ramos.

Presenças de um coral de Maróstica, cidade-irmã de São Bernardo, e outro de Bassano Del Grappa, com o show “Motus. Histórias de almas e viagens: a migração como condição humana universal”.

Na abertura, os corais Bicchieri D’Oro e Sociedade Ítalo-Brasileira de Santo André.

Entrada livre.

Produção e apresentação: Marquitho Riotto. Hoje, às 20h, com reapresentação no sábado, às 23h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9, em cadeia com a Rádio Web Spaghetti, de São Bernardo.

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Quarta-feira, 30 de julho de 1975 – Edição 2811

MANCHETE – Militares derrubam o governo da Nigéria.

SÃO CAETANO – Assinado contrato para o asfaltamento do Jardim São Caetano, o único da cidade sem o melhoramento.

INDÚSTRIA – Chegava a São Paulo Francis E. K. Britton, consultor francês na área automobilística. Permaneceria seis semanas no Brasil. A pedido da Scania, ofereceria subsídios para projetos na área do transporte rodoviário pesado.

EM 30 DE JULHO DE

1905 – Santos planejava a iluminação da cidade a luz elétrica e três empresas disputavam os serviços.

1 - As Docas propunham-se a trazer a força obtida na cachoeira de Itatinga, no Sítio dos Pacheco.

2 - A City preparava-se para fazer grandes instalações a carvão.

3 - Uma terceira empresa requeria à Câmara Municipal licença para explorar a energia elétrica obtida de uma outra queda d’água.

1915 - Nascia, em São Paulo, no bairro do Brás, Odete Tavares Bellinghausen, artista plástica, pianista, compositora, jornalista, ambientalista, animadora cultural, que bem cedo conheceria São Bernardo, terra que escolheria como sua.

O pai, João Domingues Tavares, foi um grande jornalista e a mãe, Firmina d’Assunção Horta Viegas, era sobrinha do aviador português Gago Coutinho.

Dona Odete mantinha nos jornais locais uma coluna chamada “Arte e Outras Coisas”. Foi uma das fundadoras da primeira biblioteca pública de São Bernardo, a “Monteiro Lobato”.

1940 – Instituto Butantã inaugurava seção de Endocrinologia para estudos, pesquisas e aproveitamento terapêutico dos hormônios.

Hollywood, 29 (UP) – A estreia da película de Charles Chaplin, o “Grande Ditador”, será anunciada esta semana.

1955 – Manchete do Estadão: “Aumentam os indícios de uma real aproximação Rússia-EUA; a “guerra cultural” substituiria a guerra fria.

Manchete do Estadão 2: “Satélites artificiais da terra serão lançados pelos Estados Unidos no ano geofísico 1957-58.

Tinha início o Campeonato Paulista de 1995. O primeiro jogo foi no Parque Antarctica, Palmeiras 3, Guarani 2; o São Bento, de São Caetano, estrearia no dia seguinte, em Santos, frente ao Jabaquara; o Corinthians era um dos favoritos mas, quem diria?, permaneceria 23 anos na fila.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado da Bahia, hoje é o aniversário de Baianópolis, Cardeal da Silva, Ichu, Itanagra, Manoel Vitorino, Muniz Ferreira, Planaltino, Rodelas, Sebastião Laranjeiras e Várzea do Poço.

E mais: Ceará-Mirim (RN), Curvelo (MG), Matrinchã (GO) e Sant’Ana do Livramento (RS).

