Corinthians aposta em retorno de trio e clima de mata-mata em clássico com o Palmeiras

O Corinthians encerrou nesta terça-feira a preparação para enfrentar o Palmeiras pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O confronto acontece às 21h30 desta quarta-feira, na Neo Química Arena, e marca o quinto encontro entre as equipes na temporada. Pela primeira vez, porém, os rivais se enfrentam pela competição nacional. E a equipe comandada por Dorival Júnior terá um reforço de peso: o reencontro com o trio Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto.

Pela primeira vez desde a final do Campeonato Paulista, em 27 de março, os três podem voltar a iniciar uma partida juntos. Naquela decisão, o Corinthians superou o Palmeiras e ficou com o título estadual - com direito a defesas decisivas do goleiro Hugo Souza, personagem que volta a ganhar destaque às vésperas de mais um clássico.

"Um clássico é sempre um clássico. É especial participar desse jogo. O último que estive em campo foi mais ainda, com título e emoção. Espero que esse também possa ter um final feliz", disse o goleiro, que celebrou o ambiente decisivo. "Clima de mata-mata, clima de Copa. É um clima que nossa torcida gosta e que o nosso estádio deixa ainda melhor."

Além da volta do trio ofensivo, o Corinthians também contará com os retornos de Matheuzinho e Matheus Bidu às laterais. A dupla foi poupada no empate com o Botafogo, pelo Brasileirão. A zaga será formada por André Ramalho e Gustavo Henrique. No meio, Raniele atua como primeiro volante, com José Martínez e Carrillo completando a linha atrás de Garro, o principal articulador da equipe.

A provável escalação do Corinthians tem: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. Em relação ao time que venceu o Estadual, as mudanças são nas vagas de Angileri e Félix Torres.

Para chegar às oitavas, o Corinthians eliminou o Grêmio Novorizontino com duas vitórias por 1 a 0 - gols de Héctor Hernández e Yuri Alberto. O rival, por sua vez, avançou com ao bater o Ceará por 1 a 0 fora de casa e 3 a 0 no Allianz Parque.