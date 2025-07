Promessa da região, Gabriel Bastida conquista Grand Slam do jíu-jitsu

Com a conquista do bicampeonato do Pan Kids, no último fim de semana, nos Estados Unidos, a promessa andreense Gabriel Bastida, 9 anos, completou pela segunda vez o Grand Slam do jiu-jítsu. Além do Pan Kids, o fenômeno completou o feito com a conquista dos campeonatos Europeu, Brasileiro e ADCC Youth, os quatro principais da modalidade.

Gabriel Bastida acumula uma trajetória notável, com títulos expressivos como o tricampeonato nacional, o tetracampeonato sul-americano, o Pan Kids, o Mundial de Abu Dhabi e o Mundial ADCC, este último disputado sem o tradicional quimono, tornando a conquista ainda mais especial.

No tatame desde os quatro anos, Bastida mantém a marca de nunca ter saído derrotado de uma luta.

