Palmeiras avança em negociações para contratar Khellven, do CSKA Moscou

O Palmeiras está em negociação avançada para contratar o lateral-direito Khellven, de 24 anos, atualmente no CSKA Moscou. A proposta alviverde é de 5 milhões de euros (cerca de R$ 32,2 milhões) em valores fixos, com possibilidade de atingir 6,5 milhões de euros (R$ 41,8 milhões) mediante metas consideradas difíceis, segundo informações do Ge.

Revelado pelo Athletico-PR, Khellven foi vendido ao clube russo em setembro de 2023 por 4,5 milhões de euros (R$ 23,7 milhões à época). Ele tem contrato com o CSKA até o fim da temporada 2027/2028.

Desde que chegou à Rússia, o jogador soma 63 partidas, com cinco gols e nove assistências. Na atual temporada, disputou três jogos, mas foi reserva em duas ocasiões recentes. Com passagem pelas seleções de base, Khellven defendeu o Brasil no Pré-Olímpico de 2024, atuando ao lado de Maurício – que também reforçou o Verdão recentemente.

Caso o negócio se concretize, Khellven chegará para um setor que já conta com Giay e Marcos Rocha. Mayke está de saída para o Santos, mas, até então, a diretoria não via urgência em buscar reposição, mantendo apenas dois atletas na posição – modelo semelhante ao da lateral esquerda, com Piquerez e Vanderlan.