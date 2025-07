Incêndio atinge residência em Diadema e bombeiros são acionados

Um incêndio atingiu uma residência na Rua Pau do Café, altura do número 1.761, em Diadema, na tarde desta terça-feira (29). De acordo com o Corpo de Bombeiros da PMESP (Polícia Militar do Estado de São Paulo), o fogo foi registrado por volta das 15h e controlado rapidamente, sem deixar vítimas.

Três viaturas foram acionadas para o atendimento da ocorrência. As chamas foram extintas no local e a situação foi considerada segura pelos bombeiros após a operação.



As causas do incêndio ainda serão apuradas. Não houve necessidade de encaminhamento hospitalar.

Confira a nota dos bombeiros:

"15h19 Incêndio em casa, r. Pau do Café, 1761 – Diadema, não houve vítms, empenho de 3 vtrs, fogo extinto, local em segurança."