Grêmio vence o Fortaleza com 2 gols de Braithwaite e reage no Brasileirão

O Grêmio deu um importante passo para reagir no Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, venceu o Fortaleza por 2 a 1 em sua arena, em Porto Alegre (RS), em jogo atrasado da 14ª rodada. Braithwaite marcou os dois gols da vitória, ambos de pênalti, enquanto Deyverson descontou. Todos marcados no primeiro tempo. A partida foi adiada devido à participação do Grêmio nos playoffs da Copa Sul-Americana, em que acabou eliminado pelo Alianza Lima, do Peru.

O Grêmio voltou a vencer após quatro jogos, sendo dois empates e duas derrotas. O time gaúcho agora está em 14º lugar, com 20 pontos, cinco a mais do que o Santos, que abre a zona de rebaixamento (Z-4), em 17º com 15. Já o Fortaleza, que não perdia há dois jogos e vinha de vitória após jejum de seis partidas, segue com 14, em 18º lugar.

Tanto Grêmio quanto Fortaleza ainda têm um jogo atrasado. Os gaúchos precisam enfrentar o Botafogo, enquanto os cearenses ainda jogarão contra o Atlético-MG, ambos pela 16ª rodada, ainda sem datas definidas.

A partida começou intensa e logo aos nove minutos o Grêmio teve um pênalti a favor. Cristian foi lançado em direção a área, deu um toque na bola e foi atropelado pelo goleiro Magrão. Na cobrança, aos 11 minutos, Braithwaite cobrou no meio para fazer 1 a 0.

Pouco depois, aos 14, outro pênalti para o Grêmio. Dessa vez Alysson disparou em velocidade para a área, deu um toque e foi derrubado por Magrão, que chegou atrasado outra vez. Braithwaite converteu aos 16, batendo no seu lado direito, rasteiro.

Apesar da situação desconfortável, o Fortaleza tentou manter a tranquilidade e voltou para o jogo aos 23. Breno Lopes cruzou da esquerda e Herrera cabeceou na trave. No rebote, porém, Deyverson estava esperto na pequena área para completar. A partir daí, o jogo deu uma esfriada e nenhum outro lance de perigo aconteceu.

O panorama não mudou no segundo tempo e os dois times tiveram muito mais cuidado para arriscar jogadas. O Fortaleza teve boa chegada quando Herrera foi acionado na direita. Ele invadiu a área e tentou chute cruzado, mas saiu fraco. Já o Grêmio chegou bem com cruzamento e cabeçada de Alysson, mas Magrão defendeu bem.

Na casa dos 30 minutos, o Fortaleza teve outra boa chegada. Deyverson cabeceou para o chão e Tiago Volpi defendeu no reflexo. Lucca Prior ficou com o rebote, mas mandou por cima. O empate quase saiu na bola parada, com Gastón Ávila cobrando falta no ângulo, mas Volpi saltou bem e salvou o Grêmio. Apesar da pressão, o Fortaleza não conseguiu evitar a derrota. No último lance de perigo, foi o Grêmio que quase definiu com Edenílson, mas Magrão fez ótima defesa.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado para a 18ª rodada, penúltima do primeiro turno. Às 16h, o Bahia visita o lanterna Sport na Ilha do Retiro, no Recife (PE). Mais tarde, às 21h, o Grêmio joga com o Fluminense no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 2 X 1 FORTALEZA

GRÊMIO - Tiago Volpi; Gustavo Martins (Camilo), Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi, Villasanti e Riquelme (Pavón); Alysson (Edenilson), Braithwaite e Cristian Olivera. Técnico: Mano Menezes.

FORTALEZA - Magrão; Mancuso (Emmanuel Martínez), Kuscevic, Gastón Ávila e Bruno Pacheco (Diogo Barbosa); Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucca Prior (Yago Pikachu); Breno Lopes, Deyverson (Bareiro) e Herrera (Lucero). Técnico: Renato Paiva.

GOLS - Braithwaite, aos 11 e aos 16, e Deyverson, aos 23 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Marlon, Alysson e Cristian Olivera (Grêmio). Magrão, Bruno Pacheco, Lucca Prior, Breno Lopes e Deyverson (Fortaleza).

ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ).

RENDA - R$ 802.906,00.

PÚBLICO - 18.495 pagantes (18.695 presentes).

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).