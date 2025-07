Suposto romance entre Ana Castela e Zé Felipe repercute nas redes sociais

Zé Felipe e Ana Castela foram vistos juntos em um parque da Disney, em Orlando, nos Estados Unidos, o que gerou rumores sobre um possível romance entre os dois. A informação foi divulgada nesta terça-feira (29) pelo portal Leo Dias, que afirmou que os cantores “estão ficando”.

De acordo com o colunista, o filho do cantor Leonardo embarcou pelo Aeroporto de Viracopos, em São Paulo, e, no mesmo dia, Ana Castela publicou stories em um parque temático. Ambos estão solteiros: a boiadeira terminou recentemente o relacionamento com o cantor Gustavo Mioto, enquanto Zé Felipe anunciou o fim do casamento com a influenciadora Virgínia Fonseca.

A mãe de Ana Castela, Michele, se manifestou nas redes sociais e negou veementemente os rumores. “Parem com essas mentiras. É de cair o queixo mesmo, Leo Dias, as mentiras que você posta por engajamento”, escreveu ela, em tom de indignação.

A declaração gerou debate nas redes sociais sobre os limites da exposição pública, com comentários como: “Até onde a invasão de privacidade vai para conseguir engajamento?”. Em tom de ironia, Ana Castela também reagiu aos boatos. Em um vídeo publicado nas redes, disse: “Gente, eu vou assumir para vocês. O Odorico que está ficando com o Zé”.