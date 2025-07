Brasil dá show, bate Uruguai e vai à final da Copa América Feminina

O Brasil teve pouca dificuldade para garantir a vitória por 5 a 1 sobre o Uruguai, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador, em duelo válido pela semifinal da Copa América Feminina, nesta terça-feira (29). Com o resultado, a Seleção assegura lugar na decisão do torneio, marcada para o próximo sábado, às 18h. A adversária será a Colômbia, que superou a Argentina nos pênaltis.

A equipe brasileira segue invicta na competição, já que, na primeira fase, conquistou três vitórias e um empate, liderando o Grupo B. O único empate foi justamente contra as adversárias da final. Na ocasião, as equipes ficaram no 0 a 0, em partida marcada pela expulsão da goleira Lorena, que defendeu um chute com a mão fora da área.

Contra o Uruguai, Amanda Gutierres abriu o placar aos 10 minutos, de cabeça após cruzamento de Marta. Aos 12, Gio Garbelini aproveitou rebote e completou para as redes. A ‘rainha’ Marta fez o dela de pênalti, aos 26. No segundo tempo, o Uruguai descontou com gol contra de Isa Haas, aos cinco. Gutierres marcou mais um para o Brasil aos 19, dessa vez em cobrança de falta. Dudinha fechou a conta aos 41.