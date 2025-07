Sílvio Luiz assume função de preparador de goleiros na base do São Caetano

Um dos maiores ídolos da história do São Caetano, o ex-goleiro Sílvio Luiz, 48 anos, foi apresentado na manhã desta terça-feira (29) como novo preparador de goleiros das categorias de base do clube. A cerimônia ocorreu na sede do Azulão e marcou o início de uma nova fase para o camisa 1, que agora ajudará a formar futuros talentos do futebol brasileiro.

A chegada do ex-atleta faz parte do projeto de reformulação do departamento de base da instituição. “É muito gratificante viver este momento e poder repassar minha experiência e técnica para jovens promissores goleiros”, destacou o ex-esportista durante sua apresentação, que agora volta ao Anacleto Campanella para escrever um novo capítulo com a camisa azul.

O evento contou com a presença do presidente do clube, Jorge Machado, do diretor da base Ricardo Pietra, do coordenador geral Pedro Palio, do supervisor Rogério Oliveira e de membros da comissão técnica, além dos atletas das equipes sub-17 e sub-20.

Natural do Rio de Janeiro, Sílvio Luiz começou nas categorias de base do Flamengo e construiu sua história no Azulão entre 1998 e 2006, período em que conquistou o Paulistão de 2004, foi duas vezes vice-campeão brasileiro e finalista da Libertadores. Após deixar o clube, defendeu as cores de Corinthians, Vasco, Boavista, Duque de Caxias, América-RJ e São Gonçalo, encerrando sua carreira em 2012.