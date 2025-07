Brasil x China na VNL: confira onde assistir e informações da partida

O mata-mata da Liga das Nações de Vôlei (VNL) Masculino vai começar nesta quarta-feira (30), na cidade de Ningbo, na China, quando o Brasil enfrenta os donos da casa com o sonho de seguir vivo na briga pelo segundo título do torneio. O confronto acontece às 8h, com transmissão ao vivo de Sportv 2 VBTV.

A Seleção Brasileira terminou a primeira fase na liderança da tabela geral, com 11 vitórias e apenas uma derrota, diante de Cuba, na primeira semana do torneio, em junho. Já os chineses só conseguiram a vaga na segunda etapa por serem o país-sede. A China terminou em 17º lugar, com três vitórias e nove derrotas.

O vencedor do confronto entre Brasil e China encara, na grande final, o ganhador do jogo entre Polônia e Japão. O outro lado da chave recebe os confrontos entre Itália x Cuba e França x Eslovênia.

Em toda a história da VNL, a Seleção Brasileira levantou o troféu apenas uma vez, em 2021, mas ficou de fora do top 4 nas últimas três edições. Os maiores campeões do torneio são Rússia (2018 e 2019) e França (2022 e 2024). Polônia completa a lista de vencedores, com o título de 2023.

Detalhes da partida:

- Dia e horário: quarta-feira, 30 de julho, às 8h (de Brasília).

- Local: Ningbo, na China.

- Onde assistir: SporTV 2 (TV fechada) e VBTV (streaming).

