Grêmio vende Igor Serrote ao Al-Jazira por cerca de R$ 30 milhões

O Grêmio oficializou, nesta segunda-feira (28), a venda do lateral-direito Igor Serrote, de 20 anos, para o Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos. Embora os valores não tenham sido divulgados oficialmente, a negociação rendeu ao clube gaúcho cerca de 5,5 milhões de dólares, aproximadamente R$ 30,8 milhões na cotação atual.

Jogando nas categorias de base do Tricolor desde os 10 anos, Igor foi promovido ao elenco profissional em 2024 e integrou o grupo campeão gaúcho nesta temporada. A transação surpreendeu parte da torcida gremista, já que o jogador foi titular na derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, no último sábado (26), pela rodada do Brasileirão.

A ascensão do lateral se consolidou no início do ano, quando ele foi peça importante na conquista do Campeonato Sul-Americano Sub-20 pela Seleção Brasileira, com atuações elogiadas e postura madura em campo.

Mesmo com a venda, o Grêmio manteve 20% da mais-valia em uma futura negociação do atleta, o que pode garantir retorno financeiro em caso de valorização no mercado internacional.

Em nota oficial, o clube agradeceu ao jogador:

“O Grêmio comunica que aceitou proposta do Al Jazira Club, dos Emirados Árabes, pela venda dos direitos econômicos do lateral-direito Igor. [...] O Grêmio agradece todo o empenho e profissionalismo do jogador e deseja sucesso ao longo da sua carreira.”