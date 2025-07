Amigo de Mourinho, Carlos Vinícius é apresentado no Grêmio: 'Aceitei pela grandeza do clube'

O Grêmio anunciou nesta segunda-feira um reforço de nível europeu para o seu elenco. Com passagens pelo futebol italiano, francês e inglês, Carlos Vinícius, de 30 anos, assinou contrato até dezembro de 2026. Amigo do técnico português José Mourinho, ele disse que a grandeza do time gaúcho o "seduziu" em seu retorno ao Brasil. "Estou aqui hoje porque o Grêmio é grande. O Grêmio me chamou e o que me fez aceitar foi a grandeza do clube da torcida", afirmou o atleta.

Além de ter no currículo times do nível do Napoli, Monaco e Tottenham, o atacante rodou também pela Holanda, Turquia e Portugal. Tamanha quilometragem na Europa rendeu ao reforço contato com personagens ilustres do cenário internacional do futebol. O técnico José Mourinho e o centroavante Harry Kane figuram no seu círculo de amizades. "Mourinho virou amigo particular. Com ele, aprendi a competir. Sou grato por tudo que aprendi no lado técnico e tático. Já o Kane, é sensacional".

Pouco conhecido no Brasil, ele comentou sobre suas ambições com a camisa gremista. "Desejo trazer toda a minha experiência para o Grêmio para que venhamos a vencer juntos", declarou o atleta que no Brasil defendeu a Caldense e o Grêmio Anápolis.

Com uma trajetória toda pautada no futebol do exterior, Carlos Vinícius revelou uma curiosidade: vai fazer a sua estreia na elite do Campeonato Brasileiro. "Passei por grandes clubes e grandes ligas com alta competitividade, mas nunca joguei uma Série A no Brasil. Ao mesmo tempo que trago experiência de fora, vou aprender muito aqui também".

Mas o dia também foi de despedidas na equipe gaúcha. O clube informou, por meio de seu site oficial, que acertou a venda do lateral-direito Igor Serrote para o Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos. A negociação girou em torno de US$ 5,5 milhões (aproximadamente R$ 30,7 milhões) e o Grêmio permaneceu com 20% dos direitos para uma futura negociação.

Campeão sul-americano sub-20 com a seleção brasileira, seu desempenho chamou a atenção de equipes do exterior. Igor ganhou mais espaço no time de cima este ano e entrou em campo pela equipe gaúcha em 19 oportunidades.