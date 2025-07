Mais respeito, dr. Eleuses

Prefeitos do Grande ABC, há anos, enfrentam o silêncio da Secretaria de Estado da Saúde diante de propostas para reorganizar a regulação dos serviços médicos na região. Um dos casos envolve o projeto de transformar o antigo Hospital São Lucas, em Ribeirão Pires, em AME (Ambulatório Médico de Especialidades), revelado nesta edição do Diário. Mesmo com estrutura pronta e o prédio desativado, o pedido enviado pelo prefeito Guto Volpi (PL) não recebeu resposta. O descaso se soma à ausência de posicionamento do secretário estadual Eleuses Paiva quanto à criação da Cross Regional, proposta amadurecida há mais de uma década e que poderia racionalizar a oferta de vagas ociosas entre os municípios.

A iniciativa da Cross Regional ganhou novo fôlego neste ano, com a mobilização dos prefeitos e o apoio formal de todas as cidades do Consórcio Intermunicipal. Em reunião com a Secretaria de Estado da Saúde, as demandas foram apresentadas por uma comitiva regional, sem retorno prático até o momento. A regulação estadual, conduzida de forma centralizada, ignora as particularidades da região, que já dispõe de estruturas capazes de atender com mais eficiência se articuladas entre si. A experiência bem-sucedida da Baixada Santista deveria ser referência, mas o Estado prefere manter modelo que obriga deslocamentos desnecessários, amplia a fila de espera e desorganiza a gestão dos recursos.

Diante da inércia do secretário de Saúde, espera-se posicionamento do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). A falta de ação de Eleuses Paiva deixa claro que o Grande ABC não está sendo ouvido. A população depende de serviços coordenados, de menor custo e maior resolutividade. A omissão estadual contrasta com o esforço das prefeituras, que se articulam e oferecem alternativas viáveis. Se o chefe do Executivo paulista defende um Estado mais eficiente, precisa demonstrar isso na prática, começando por garantir que sua equipe atue em parceria com quem está na ponta do atendimento. Ignorar a região é negar à população o acesso mais justo e direto à saúde. Mais respeito, doutor!