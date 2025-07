Em novo documento, P. Diddy diz que foi 'provocado' a agredir ex-namorada

O rapper Sean "Diddy" Combs, de 55 anos, apresentou uma nova petição à Justiça norte-americana na tentativa de aguardar em liberdade a sentença pela qual foi condenado por crimes ligados ao transporte com fins de prostituição. Segundo a revista People, a defesa do artista ofereceu 50 milhões de dólares (cerca de R$ 278 milhões) como fiança e se comprometeu a entregar seu passaporte às autoridades.

O pedido foi protocolado nesta segunda-feira (28), pouco mais de um mês após o juiz Arun Subramanian negar a primeira solicitação, feita em 2 de julho. Na ocasião, o magistrado argumentou que o histórico de violência doméstica do cantor representava risco à segurança pública.

Alegações da defesa

No novo documento entregue ao tribunal, os advogados afirmam que Diddy foi "provocado" por uma ex-namorada, identificada apenas como Jane, em um dos episódios de violência citados no processo. Os representantes do artista admitem a agressão, ocorrida em junho deste ano, mas alegam que ela teria iniciado o confronto físico.

Além disso, a defesa argumenta que as relações com Jane e com a ex-parceira Casandra "Cassie" Ventura eram consensuais e envolviam práticas do estilo "swing", portanto, não configurariam coerção ou tráfico.

Para garantir a liberdade provisória, o rapper se comprometeu a usar sua mansão em Miami como garantia, limitar seus deslocamentos aos distritos sul da Flórida e de Nova York, e manter contato apenas com seus advogados.

Entenda os vereditos

Sean Combs foi condenado em dois dos cinco crimes dos quais era acusado. Veja o desfecho de cada acusação:

Conspiração para extorsão (envolvendo práticas criminosas em sua empresa):

Inocentado (pena poderia chegar à prisão perpétua)

Tráfico sexual por meio de força, fraude ou coerção - Cassie Ventura:

Inocentado (pena poderia chegar a 15 anos ou prisão perpétua)

Transporte com fins de prostituição - Cassie Ventura:

Condenado (pena pode chegar a 10 anos de prisão)

Tráfico sexual por meio de força, fraude ou coerção - Jane:

Inocentado (pena poderia chegar à prisão perpétua)

Transporte com fins de prostituição - Jane:

Condenado (pena pode chegar a 10 anos de prisão)

A sentença definitiva está marcada para 3 de outubro e pode envolver até 20 anos de prisão, somando as penas máximas das duas condenações.