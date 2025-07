Bolsas da Europa fecham em alta, com impulso de balanços e destaque para setor bancário

As bolsas da Europa fecharam em alta nesta terça-feira, 29, com a temporada de balanços se sobrepondo à expectativa por novos detalhes do acordo comercial entre Estados Unidos e União Europeia (UE). A sessão foi especialmente positiva para o setor bancário, que atingiu seu maior nível na região desde 2008. O dia contou ainda com indicadores da zona do euro, além da espera pela decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed) na quarta-feira, dia 30.

O índice pan-europeu Stoxx 600 subiu 0,33%, a 550,58 pontos. Em Londres, o FTSE 100 avançou 0,60%, a 9.136,32 pontos. Em Frankfurt, o DAX subiu 0,95%, a 24.198,28 pontos. Em Paris, o CAC 40 ganhou 0,72%, a 7.857,36 pontos. As cotações são preliminares. O subíndice Stoxx 600 dos bancos atingiu o maior nível desde 2008, de acordo com a Reuters.

Em Londres, o Barclays subiu 3,07%, depois que divulgou que teve lucro 28% maior do que o ganho de igual período do ano passado e expansão de receita de 14% no período, ambos acima da expectativa de analistas. Em Madri, o Unicaja disparou 8,03%, sendo a maior alta do Ibex35, que avançou 0,90%, a 14.347,70 pontos.

Ainda nos balanços, a Philips subiu de 9,28% em Amsterdã, após a empresa reduzir projeção do impacto das tarifas dos EUA em seus resultados. A franco-italiana EssilorLuxottica ganhou 6,42% em Paris, após a maior fabricante de óculos do mundo divulgar alta no lucro operacional e receita do primeiro semestre. A Stellantis subiu 0,14% em Milão, depois de sofrer prejuízo e queda na receita entre janeiro e junho. A montadora, porém, restabeleceu seu guidance para 2025, que havia sido cancelado em abril. Na cidade italiana, o FTSE MIB subiu 1,23%, a 41.234,31 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 avançou 0,19%, a 7.687,85 pontos.

Por outro lado, a Novo Nordisk, farmacêutica dinamarquesa, tombou 23,11% em Copenhague depois que afirmou que "ventos contrários" para seus medicamentos de sucesso, Ozempic e Wegovy, devem reduzir o crescimento de suas vendas para 2025. A empresa ainda anunciou Maziar Mike Doustdar como CEO, a partir de 7 de agosto.

No noticiário macroeconômico, o PIB da Espanha aumentou 0,7% no segundo trimestre, um pouco mais do que esperado, em uma espécie de prévia do crescimento da zona do euro, que será conhecido na quarta (30). As expectativas de inflação dos consumidores da zona do euro para os próximos 12 meses caíram 0,2 ponto porcentual em junho ante maio, de 2,8% para 2,6%, de acordo com relatório publicado pelo Banco Central Europeu (BCE) nesta terça-feira.