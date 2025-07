Homem é baleado de raspão durante abordagem policial em Mauá

Um jovem de 19 anos ficou ferido após ser baleado de raspão na tarde de segunda-feira (28), no bairro Jardim Zaíra, em Mauá. Segundo a Polícia Militar, a situação ocorreu durante uma tentativa de abordagem a uma motocicleta sem placas.



De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública), agentes faziam patrulhamento de rotina quando suspeitaram do veículo. Durante a tentativa de abordagem, o motociclista colidiu contra um carro e, em seguida, contra a porta da viatura, no momento em que um dos policiais descia. O impacto provocou o disparo acidental da arma do agente, atingindo o homem de raspão.



A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Nardini, onde recebeu atendimento médico. A perícia foi acionada e o caso foi registrado como lesão corporal no 1º Distrito Policial de Mauá. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do disparo.

Alta letalidade policial

A ocorrência acontece em meio a um cenário de alta na letalidade policial na região. Em seis dias, três pessoas morreram após ações envolvendo agentes da PM no Grande ABC, em casos registrados em Mauá e São Bernardo entre os dias 22 e 27 de julho. Em duas das situações, os policiais estavam de folga e não usavam farda.



O caso mais recente aconteceu no domingo (27), quando um policial militar matou o motorista Clayton Juliano da Silva, 38 anos, após uma discussão de trânsito em Mauá. Um menino de 9 anos, sobrinho da vítima, também foi atingido e permanece internado. O autor dos disparos, o PM Kaio Lopes Raimundo, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva e está detido no Presídio Militar Romão Gomes, na capital paulista.



De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública, o Grande ABC já soma 48 mortes causadas por policiais em 2024. Em 12 anos, de 2013 até julho deste ano, foram 677 mortes, sendo 91% delas atribuídas a agentes da Polícia Militar. O Estado de São Paulo lidera o ranking nacional de letalidade policial em 2024, com aumento de 61% nas mortes em comparação ao ano anterior, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública.