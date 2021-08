Como instalar o aplicativo da Betclic em dispositivos Android e iOS

Marcella Blass

Do 33Giga



05/08/2021 | 05:48



Lançada em 2005 e com licenças emitidas pelo SRJJ, a Betclic Portugal é uma empresa de jogos online sediada em Malta. A plataforma oferece um vasto leque de opções de apostas esportivas, inúmeros recursos, várias promoções e seções de cassino. Ao criar uma conta, você pode fazer suas apostas confortavelmente e sem sair de casa.

Além do site, há um aplicativo com versões Android e iOS disponível para tornar as apostas esportivas mais eficientes e rápidas. O design e a interface do app são pensados para ajudar o usuário a realizar os depósitos e saques de forma rápida, e se orientar com facilidade nas mais diversas modalidades desportivas e mercados em que você pode apostar.

A aplicação tem o tema tradicional do site principal, nas cores vermelho e branco. A interface é bastante clara, tem gráficos de alta qualidade e é muito interativa. A navegação é rápida e fácil. Além disso, ele é compatível com a maioria dos dispositivos móveis, e os jogadores precisam apenas seguir algumas instruções básicas para instalá-la.

Os usuários de iPhone e iPad podem encontrar a aplicação na App Store. Já aqueles que usam dispositivos Android deverão fazer o download de um APK no site da Betclic, pois o app não está disponível na Google Play Store.

Faça o download do app Betcli.apk

Como o Google não permite colocar apps dessa modalidade de jogos na Play Store, os utilizadores do Android só podem baixar o app seguindo algumas etapas. A recomendação é usar a plataforma oficial da Betclic Portugal para obter o apk, porque se trata de um site certificado e seguro. Confira, abaixo, o passo a passo para a instalação:

1. Visite o site da Betclic.

2. Vá para a seção de Promoções, localizada na parte superior.

3. Role a página para baixo e verá um link para as duas opções de aplicações móveis.

4. Basta selecionar um ícone com Android e será levado para a nova página com as instruções de download.

5. Clique em “Instala já” e o arquivo betclic apk será baixado para o seu dispositivo móvel.

Como instalar o app Betclic.apk

Após o download, será preciso instalar o aplicativo no seu smartphone Android. Como o arquivo .apk não é do Google, você deverá realizar mais alguns passos antes de usá-lo. Veja:

1. Vá às “Configurações” do seu aparelho e encontre a seção “Segurança”.

2. Habilite “Instalar apps de fontes desconhecidas” em seu dispositivo Android.

3. Clique nas notificações e já pode instalar a betclic apk.

4. Registe-se ou faca login, deposite e aproveite as melhores apostas do dia.

Como fazer download da Betclic app no iOS

De acordo com a classificação do aplicativo na App Store, a plataforma tem nota acima de 4.7. O Betclic app para iOS funciona sem falhas e é muito simples, até os jogadores recém-registrados vão perceber como usar o app em questão de minutos. Veja, abaixo, como fazer o download.

1. Visite a App Store.

2. Procure por “Betclic Live Sport Betting”.

3. Clique no primeiro resultado que aparecerá na lista de pesquisa.

Toque no botão “Download” e o betclic app vai ser adicionado no seu smartphone.

Instalação do Betclic app no iPhone

Agora, você já tem quase tudo pronto. Basta realizar mais dois passos e poderá apostar nos esportes que quiser e experimentar os jogos de cassino no app.

1. Ao clicar no download, a instalação automática do app começará.

2. Aguarde um minuto e depois registe-se, deposite dinheiro e pode jogar!

O Betclic app é funcional, rápido e muito fácil de instalar. Nele, você vai encontrar todas as modalidades esportivas disponíveis no site para desktop e muitos jogos de cassino. Quanto às promoções, todas as ofertas também podem ser aproveitadas pelo aplicativo. O mesmo pode ser dito sobre o serviço de apoio disponível 24/7.

Betclic site mobile

A versão móvel da plataforma também permanece tão funcional quanto o app e a web. Nela, é possível apostar em mais de 15 esportes padrão, como futebol, tênis e rúgbi. Além disso, você pode fazer previsões em modalidades eletrônicas, handebol ou hóquei de campo. O futebol é a modalidade mais popular, por isso os jogadores terão acesso à grande variedade de campeonatos e competições de todas as partes do mundo.

Há sempre um número razoável de eventos ao vivo na Betclic. A página “Em directo” oferecerá esses eventos do mundo todo. O outro componente das apostas ao vivo é o streaming. As transmissões das partidas estão acessíveis no Betclic Sport, no entanto, de ser um cliente registrado e ter um balanço positivo na conta. Existe, ainda, a versão cassino, que é uma alternativa perfeita para quem gosta de trazer um toque de variedade em jogos de azar.

Bônus Betclic

A plataforma tem uma série de promoções para seus clientes. Duas delas são especiais para novos jogadores:

– €20 sem risco – esportes

Essa promoção é um bônus de boas-vindas que te ajuda a receber o valor apostado de volta se a sua primeira aposta perder. Após o registro, você precisa efetuar um depósito e realizar a primeira previsão. A empresa vai reembolsar o valor da aposta perdida até o máximo de 20 euros. O jogador tem que apostar o valor recebido em forma de bônus uma vez com odds de 2.00 ou superiores.

– Deposita €10 e joga com €50 – casino

Aqui, a oferta é muito simples: o cliente adiciona pelo menos 10 euros à sua conta e recebe no máximo 50 euros. Para desbloquear o bônus e poder sacá-lo, ele deverá apostar o valor uma vez em jogo disponíveis no cassino. No entanto, tem que verificar quais jogos têm 100% de desbloqueio de bônus.