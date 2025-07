CBF planeja estrear impedimento semiautomático no Brasileirão em 2026

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) comunicou aos clubes a intenção de implementar o impedimento semiautomático a partir da temporada de 2026 do Campeonato Brasileiro, nas Séries A e B. A sinalização foi dada durante reunião da Comissão Nacional de Clubes, realizada nesta segunda-feira (28), com a presença do presidente da Comissão de Arbitragem da entidade, Rodrigo Cintra.

Embora ainda não tenha oficializado a adoção do recurso, a confederação afirmou, em nota, que "a implementação de novas tecnologias para a arbitragem segue em fase de estudos".

A expectativa é que o sistema seja testado já em 2025, como parte do processo de transição. Paralelamente, a CBF realiza análises técnicas e orçamentárias para definir fornecedores e equipamentos necessários à implantação.

O impedimento semiautomático promete agilizar e tornar mais precisas as decisões do VAR. Em vez das linhas manuais traçadas atualmente, a nova tecnologia utiliza sensores e gráficos 3D para reconstruir os lances em tempo real, oferecendo maior exatidão em situações milimétricas.

O recurso já foi utilizado com sucesso em competições como a Copa do Mundo do Catar (2022), Liga dos Campeões da UEFA, Supercopas Europeias, Copa do Rei (2024), Premier League e Mundial de Clubes.