Festival do Chocolate de Ribeirão Pires: saiba como doar alimentos e ração

O tradicional Festival do Chocolate de Ribeirão Pires também é ponto de solidariedade. Nesta edição especial de 20 anos, o evento promove uma campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis e ração para cães e gatos, destinada a famílias em situação de vulnerabilidade e protetores independentes de animais.



As doações não são obrigatórias, mas fazem parte do espírito comunitário do festival. “Toda contribuição, por menor que seja, faz diferença. É bonito ver a solidariedade caminhando junto com a festa”, afirmou a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Coquinha Zampol.



Onde doar

As arrecadações podem ser feitas durante o festival nos seguintes pontos:



- Palco Choco Paço (Paço Municipal)



- Mirante Santo Antônio



- Vila do Doce



Também é possível entregar os itens em comércios parceiros:



- Lojas Di Gaspi – Rua Cidade de Santos, 50 – Centro



- Centro Comercial Nardelli – Rua do Comércio, 115 – Centro



- Coop Centro Alto – Av. Santo André, 735



- Coop – Av. Humberto de Campos, 3.499



Os donativos serão encaminhados a programas sociais da cidade e a cuidadores de animais abandonados.