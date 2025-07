Homem que mantinha mulher refém se entrega após horas de negociação em São Bernardo

Após mais de quatro horas de negociação, um homem que mantinha a esposa refém na Rua Lausane, no bairro Taboão, em São Bernardo, se entregou por volta das 15h30 desta segunda-feira (28).



Equipes do Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) conseguiram conter o suspeito no telhado do imóvel onde ele se refugiou. Nervoso e trajando apenas um short, o homem, identificado como Marcelo, foi detido sem ferimentos.



A ocorrência começou pela manhã, quando ele teria feito a companheira refém. Familiares informaram que Marcelo havia interrompido o uso de medicamentos controlados há alguns meses.



A vítima não ficou ferida.