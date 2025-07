Sindicato dos Metalúrgicos inaugura espaço de cannabis medicinal em São Bernardo

Na próxima quinta-feira (31), o SMABC (Sindicato dos Metalúrgicos do ABC) vai inaugurar um espaço de cannabis medicinal em São Bernardo em parceria com a Associação Flor da Vida. O equipamento irá atender os sindicalizados e seus familiares, além de pessoas de baixa renda cadastradas no Cadúnico (Cadastro Único para Programas Sociais).

O sindicato afirma que é a primeira iniciativa do tipo instalada na cidade. O serviço é voltado para pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista), Alzheimer, Parkinson, epilepsia, fibromialgia e dores crônicas. Para os associados, o atendimento médico e nos medicamentos terão descontos entre 25 a 65%, enquanto as pessoas em situação de vulnerabilidade social precisarão comprovar a condição de baixa de renda e passar por avaliação com assistente social.

O projeto foi uma demanda dos associados e foi viabilizado pela Comissão de Metalúrgicos do ABC com Deficiência. O espaço, cedido pelo SMABC, será administrado pela Associação Flor da Vida e ficará localizado atrás da sede do sindicado, na Travessa Monteiro Lobato, no Centro de São Bernardo. O horário de funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 9h Às 17h.

“A iniciativa representa um passo importante para garantir o acesso aos tratamentos médicos com cannabis de forma justa e igualitária, especialmente para os trabalhadores e suas famílias. Os metalúrgicos buscaram essa iniciativa como uma alternativa não só para nossa categoria, mas para toda a comunidade”, afirma a diretora-executiva do sindicato e responsável pela comissão de cidadania, Andréa Ferreira de Sousa.

A dirigente destaca ainda a necessidade de ampliar o serviço para a rede pública de saúde. “Apesar de inovador, não podemos tirar a responsabilidade do poder público. Esse projeto é uma alternativa para ampliar a qualidade de vida dos trabalhadores e seus familiares, mas vamos continuar na luta para que esse tratamento seja ofertado no SUS (Sistema Único de Saúde)”, destaca Sousa.





Ribeirão Pires

Além dessa unidade em São Bernardo, a Associação Flor da Vida também é responsável pela produção e fornecimento dos medicamentos à base de canabidiol para clínica pública de cannabis medicinal em Ribeirão Pires, primeira do tipo inaugurada no Brasil. A média de atendimento no equipamento é de 50 pessoas por mês e são priorizados moradores da cidade que estão em maior situação de vulnerabilidade social.

Um dos fundadores da associação, Antônio Pádua, explica que a entidade prioriza o atendimento gratuito de pessoas de baixa renda, mas que depende da venda dos medicamentos e da anuidade dos associados para poder realizar o trabalho social. De acordo com Pádua, a Flor da Vida possui o maior cultivo legal do Brasil e o primeiro autorizado pela Justiça para cultivar cannabis no Estado de São Paulo.

Tratamento

No Brasil, desde 2015, a Anvisa autoriza a importação de produtos à base de cannabis com prescrição médica e, a partir de 2019, foi regulamentada a comercialização no país com matéria-prima importada. Segundo o governo federal, estima-se que mais de 670 mil pessoas no País utilizem fármacos à base de cannabis para o tratamento de condições graves, como esclerose múltipla, epilepsia refratária e dor crônica.

“Estudos científicos consolidados comprovam o potencial terapêutico do controle de sintomas resistentes às abordagens convencionais, com impacto significativo na qualidade de vida desses pacientes”, destaca a federação.

Em maio deste ano, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entregou ao STJ (Superior Tribunal de Justiça) o plano de ação para regulamentar o uso medicinal da cannabis no Brasil. A medida atende a uma decisão do tribunal que, em novembro do ano passado, autorizou a produção nacional de medicamentos à base da planta, condicionando sua liberação à existência de uma regulação por parte da Anvisa.