Região debate distribuição gratuita de cannabis medicinal

O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, órgão que representa a união das prefeituras da região, e a Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC iniciaram ontem debate sobre possível distribuição gratuita via SUS (Sistema Único de Saúde) de canabidiol. A região seria a primeira do Brasil a oferecer este serviço.

O medicamento à base de cannabis pode ser prescrito para o tratamento de dores crônicas, casos de TEA (Transtorno do Espectro do Autismo), alterações neurológicas, entre outros casos. A proposta é tentar expandir regionalmente o modelo que está prestes a ser implementado em Ribeirão Pires.

A cidade será a primeira do País a ter clínica pública para a dispensação de medicamentos à base de canabidiol produzidos no Brasil, em parceria com a Associação Terapêutica Flor da Vida. Em 2022, o município de Ribeirão Pires sancionou lei que dispõe sobre as diretrizes para a Política Municipal de medicamentos formulados à base de canabidiol, sendo a primeira cidade do Estado e a terceira do Brasil a ter legislação que define regras sobre o tema.

Participaram do encontro o secretário-executivo do órgão intermunicipal e presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico Grande ABC, Aroaldo da Silva; o presidente da Associação Terapêutica Flor da Vida, Enor Machado; o assessor de gabinete do vice-presidente do Consórcio ABC e prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi, Amaury Dias; e os integrantes do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Andréa Souza (diretora-executiva), Cristiano Rodrigues dos Santos (coordenador da comissão de PCD) e Robinson Santana.

O debate regional sobre o tema já ocorre desde 2023 dentro da Agência de Desenvolvimento Econômico, com discussões em conjunto com empresas, universidades e movimentos sociais. Agora, ele também será levado para dentro das prefeituras.