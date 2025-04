1ª Clínica de Cannabis Medicinal do Grande ABC muda vida de mãe e filho

Ribeirão Pires se tornou a primeira cidade do Brasil a contar com uma clínica pública de tratamento com cannabis medicinal. Neste sábado (19), a unidade da Prefeitura e da Associação Flor da Vida completa o primeiro mês de funcionamento e já carrega histórias de pessoas que tiveram suas vidas transformadas pelo tratamento. Entre elas está Paula Tanaka, de 39 anos, moradora do Parque Aliança. Seu filho Ramon, 4, está entre os 56 pacientes já em tratamento - no caso do menino para lidar com crises de epilepsia e TEA (Transtorno do Espectro Autista) nível 3.

Paula Tanaka detalha que, desde de bebê, Ramon apresentou sintomas de autismo e recebeu o diagnóstico cedo. Por conta das patologias, e dedicar a ficar 100% com o filho, Paula deixou de trabalhar e destacou o processo. “Desde o começo foi sempre um processo doloroso. O valor do frasco do medicamento era muito alto e sempre foi uma luta muito grande. Através da tia do Ramon, conheci a Clínica que mudou a minha vida”, destacou Paula

Ramon está em tratamento com o óleo de cannabis fornecido pela Associação Flor da Vida há cerca de 20 dias. “A gente vê já uma mudança significativa do Ramon, ele está mais concentrado, os terapeutas da escola estão falando que ele até parece outra criança, algumas crises são muito mais rápidas. Hoje, choro de alegria por ver ele bem”, finalizou a mãe.

A Clínica Pública de Cannabis Medicinal de Ribeirão Pires está instalada em área concedida pela Prefeitura à Associação Flor da Vida, no Centro Ibrahim Alves de Lima – ao lado da Fábrica de Sal. No local, pacientes com prescrição médica feita por profissionais de saúde passam por avaliação psicológica, de assistente social e têm os pedidos avaliados por equipe especializada. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

São atendidos pacientes com TEA, Alzheimer, Parkinson, fibromialgia e epilepsia. Oitenta e uma pessoas tiveram cadastro realizado e seus casos estão em análise. São priorizados moradores da cidade que estão em maior situação de vulnerabilidade social.