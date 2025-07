Mauá abre inscrições para cursos de qualificação profissional

A Prefeitura de Mauá está com inscrições abertas para os cursos gratuitos de Assistente Administrativo e Almoxarife/Estoquista. As aulas serão realizadas no CEU das Artes, localizado na Rua América do Norte, 17, no Parque das Américas.

A iniciativa tem como objetivo levar oportunidades de qualificação profissional diretamente aos bairros, facilitando o acesso da população a cursos que ampliam as chances de inserção no mercado de trabalho.

Para participar, é necessário ter no mínimo 16 anos e ensino fundamental completo. As inscrições podem ser feitas presencialmente na Casa de Cursos (Av. Presidente Castelo Branco, 401 – Zaíra) ou na sede da STRE (Rua Jundiaí, 63 – Matriz), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Com carga horária de 60 horas/aula, as turmas têm início previsto para o dia 11 de agosto. O curso de Assistente Administrativo será realizado das 8h às 12h, enquanto o de Almoxarife/Estoquista acontecerá das 13h às 17h.

Além dessas formações, também seguem abertas as inscrições para os cursos de Introdução à Inteligência Artificial e Computação Quântica e de Edição de Planilhas, ampliando ainda mais as opções para quem busca atualização e novos conhecimentos.

Os alunos matriculados no Programa Qualifica Mauá têm direito à gratuidade no transporte público municipal durante o período do curso.

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp da Casa de Cursos: (11) 92002-2902. A lista completa de cursos disponíveis pode ser consultada no site: https://sistemas.maua.sp.gov.br/qualificamaua/.