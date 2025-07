Santo André é derrotado pelo Marreco e vê rival encostar na LNF

O Marreco Futsal-PR conquistou uma vitória suada fora de casa ao bater o Santo André Intelli por 3 a 2, na noite desta segunda-feira (28), pela 14ª rodada da LNF (Liga Nacional de Futsal). A partida, disputada no Ginásio Noêmia Assumpção, foi decidida apenas no minuto final, após grande equilíbrio durante os 40 minutos.

A equipe paranaense saiu na frente no placar duas vezes, mas viu os donos da casa buscarem o empate com gols de Calvanese e Taubaté. Quando o empate parecia definido, Meleca aproveitou chute cruzado e desviou para o gol, garantindo o triunfo dos visitantes, com pouco mais de 30 segundos para o fim da partida.

Com o resultado, o Marreco chega aos 21 pontos, encerra uma sequência de cinco jogos sem vitória e encosta justamente no Santo André, que ainda segue na zona de classificação ao mata-mata, na 10ª colocação. O último triunfo da equipe do Paraná havia sido na 9ª rodada, contra o Esporte Futuro (3 a 0).

Já o time andreense acumula sua terceira partida sem vencer. Na rodada anterior, havia sofrido uma virada diante do Minas Tênis Clube, também por 3 a 2. Apesar do revés, segue também com 21 pontos, mas sob pressão na reta final da fase classificatória.