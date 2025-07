Em campanha similar à de 2024, Água Santa se prepara para o mata-mata

Com uma campanha marcada por oscilações, o Água Santa encerrou a fase de grupos da Série D do Brasileiro, no último domingo (27), na terceira colocação do Grupo A-6, com 21 pontos, passando para a segunda fase da competição. Esta é a segunda participação da equipe de Diadema na competição nacional, mas com evolução discreta em relação à estreia em 2024.

No ano passado, o Netuno também avançou à fase eliminatória, com 22 pontos, e acabou eliminado pelo Brasil de Pelotas–RS nas oitavas de final, com um agregado de 5 a 1. Apesar do desempenho semelhante, o ataque se destacou nesta temporada. O Água Santa marcou 20 gols em 14 rodadas, contra 12 em toda a campanha de 2024. Por outro lado, a defesa sofreu 18 gols – oito a mais que no ano anterior.

CEILÂNDIA

O adversário na próxima fase será o Ceilândia–DF, vice-líder do Grupo A-5, com 28 pontos. A equipe do Distrito Federal chega embalada por uma sequência invicta de cinco jogos.

Mesmo com a confiança da classificação, o técnico do Netuno, Alan Dotti, mantém a cautela. “Nosso primeiro objetivo era a classificação. Agora, vamos analisar os pontos fortes e fracos do Ceilândia”, disse.

A partida de ida será neste sábado (2), na Arena Inamar, em Diadema.