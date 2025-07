Água Santa bate Pouso Alegre e avança à 2ª fase da Série D

O Água Santa venceu o Pouso Alegre, por 2 a 0, ontem, em Minas Gerais, e garantiu vaga na segunda fase da Série D do Brasileiro. Com o resultado, o Netuno encerrou a fase de classificação, após 14 rodadas, com a terceira colocação do Grupo A-6, com 21 pontos, e vai enfrentar o Ceilândia, vice-líder da Chave A-5, na disputa pela vaga na terceira etapa.

Com melhor campanha na primeira fase do torneio, o clube do Distrito Federal terá a vantagem de decidir a vaga em casa. O Ceilândia fechou a etapa classificatória ontem com vitória, por 1 a 0, sobre o Goianésia-GO, em Ceilândia. Assim, chegou aos 28 pontos.

Os gols do confronto do Água Santa saíram apenas na etapa final. João Guilherme abriu o marcador aos 26 minutos, enquanto Villian deu números finais aos 33.

A classificação também manteve a esperança do Netuno de disputar uma divisão do Brasileiro no ano que vem, uma vez que isso só será possível com a conquista do acesso à Série C.

Nos demais resultados do Grupo A-6, a Portuguesa confirmou a liderança (30) e a vaga ao bater o eliminado Boavista-RJ (9), por 3 a 0. O vice-líder Rio Branco-ES (26) derrotou o Maricá-RJ (19) pelo mesmo placar e os dois se classificaram.