São Bernardo FC se revolta com arbitragem da Série C e vai cobrar CBF

O empate por 1 a 1 com o Confiança-SE, no último domingo (27), no Estádio 1º de Maio, pela Série C do Campeonato Brasileiro, provocou forte reação nos bastidores do São Bernardo FC. Inconformado com a atuação da arbitragem, o clube anunciou que vai formalizar uma reclamação à CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

A principal crítica recai sobre dois lances decisivos. O primeiro, o gol do atacante Pedro Felipe, anulado por impedimento aos 26 minutos do primeiro tempo. O segundo, um chute de Rodolfo, aos 45 da etapa inicial, que, segundo o clube, teria ultrapassado a linha do gol adversário. Nenhum dos lances teve revisão por vídeo, já que a arbitragem de vídeo não está disponível nesta fase da Série C.

“Tivemos um bom desempenho, mas é uma pena que a arbitragem tenha estragado o jogo. O São Bernardo é um clube que honra seus compromissos e merece o direito de conquistar vitórias dentro de campo, o que não aconteceu nesta partida. Conseguiram irritar todos os presentes no estádio”, afirmou o técnico Ricardo Catalá, após a partida.

Catalá também questionou o critério adotado pelo árbitro Carlos Tadeu Ferreira de Castro, que distribuiu 12 cartões amarelos durante o jogo e expulsou o atacante Lucas Reis, do Tigre. “Se nada for feito, ficamos cada vez mais sem voz, os jogadores mais nervosos e sem força, porque não nos é permitido fazer nosso trabalho”, criticou o treinador.

Essa é a terceira manifestação oficial do São Bernardo FC contra decisões de arbitragem nesta edição da Série C.

AÇÕES

O executivo de futebol do clube, Marco Gama, confirmou que o São Bernardo tomará providências formais. “Visitaremos a CBF em agosto e procuraremos a Comissão de Arbitragem. Estamos em contato com a Federação Paulista (de Futebol) para que possamos ser ouvidos e para que erros como esses não voltem a acontecer, não apenas contra o Tigre, mas com qualquer equipe da divisão. O desempenho em campo tem que prevalecer no resultado”, afirmou.

Na quinta colocação da Série C, o Tigre volta a campo neste domingo , novamente no Estádio 1º de Maio, para enfrentar a Tombense–MG.