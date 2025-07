São Bernardo FC só empata em casa e perde oportunidade de colar nos líderes

Apesar de jogar no Estádio 1º de Maio, o São Bernardo FC desperdiçou nesse domingo (27) a oportunidade de colar nos líderes da Série C do Brasileiro ao empatar, por 1 a 1, com o ameaçado Confiança-SE, pela 14ª rodada.

A igualdade levou o Tigre aos 23 pontos, na quinta colocação, a sete do líder Caxias, que derrotou a vice-líder Ponte Preta, por 2 a 1, no Sul, um pouco mais cedo. Já o time sergipano está na zona de rebaixamento, em 18º lugar, com 14.

O São Bernardo FC teve de buscar o empate após gol de Neto, para o Confiança, aos 42 minutos da etapa inicial. Rodolfo igualou aos 11 minutos do segundo tempo. O Tigre volta a campo no domingo, contra o Tombense-MG, novamente em casa.