Todos pela segurança

As prefeituras do Grande ABC mais que dobraram os gastos com segurança urbana na última década, passando de R$ 201,2 milhões em 2015 para R$ 412 milhões previstos em 2025. O crescimento de 105% nas despesas, exposto em reportagem nesta edição do Diário, reflete realidade que se impõe aos municípios: a criminalidade se espalha de forma que não respeita fronteiras administrativas, o que exige dos gestores respostas compatíveis com a demanda. A Constituição estabelece que a segurança pública é atribuição dos Estados, mas a complexidade dos desafios enfrentados exige que os municípios assumam parte das responsabilidades no enfrentamento dos delitos e na prevenção de ocorrências.

A região se tornou celeiro de boas iniciativas. Há programas locais que ilustram como a ação das cidades pode complementar o trabalho das polícias estaduais. Em São Caetano, o Smart Sanca usa câmeras com reconhecimento facial para identificar suspeitos e foragidos, ampliando a capacidade de vigilância e resposta das autoridades. Outro exemplo é o Grande ABC + Seguro, coordenado pelo Consórcio Intermunicipal, que autoriza as Guardas Civis Municipais a atuarem além dos limites de seus territórios. Com isso, não é necessário interromper atendimentos quando o suspeito atravessa de um município a outro, permitindo continuidade nas operações e melhor cooperação entre as forças.

O avanço dessas políticas demonstra que, embora as cidades não sejam as protagonistas constitucionais da segurança pública, o cenário atual requer envolvimento direto e permanente. Na quinta-feira, o protocolo do Grande ABC + Seguro resultou nas suas primeiras prisões, o que demonstra que investir em integração e mobilidade operacional fortalece o sistema e amplia a presença do poder público nos espaços urbanos. A atuação conjunta, com coordenação regional, permite respostas mais rápidas e eficazes. Nesse contexto, o aumento dos investimentos pode ser compreendido não como sobreposição de funções, mas como adequação às exigências de um território dinâmico e interligado.