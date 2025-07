Palavra do Leitor - 28 de julho de 2025

Punhal Verde e Amarelo

‘General assume autoria de plano para matar Moraes, Lula e Alckmin’ (www.dgabc.com.br). Quando lemos no Diário, ficamos com a impressão de que estamos vivendo em terceira ditadura. Nunca fui petista. Como nacionalista, não estou me referindo a nenhum inconformado e semianalfabeto e sim a graduado e de patente superior do nosso exército, general da reserva Mário Fernandes, que confirmou a autoria do plano Punhal Verde e Amarelo, que serviria para assassinar presidente, vice e ministro. E quanto ao ex-presidente, Sr. Jair Bolsonaro, que tentou cancelar, por achismo, o resultado do último pleito – e que se referiu às mulheres do PT como ‘feinhas e incomíveis’ e chamou a pandemia de simples ‘gripezinha’ –, só precisa aceitar que a sua casa caiu.

Cecél Garcia

Santo André

Incidente

Presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Roberto Barroso fica preso dentro de elevador durante evento no prédio da Ordem dos Advogados do Brasil, em Fortaleza. Cá entre nós, já é um prenúncio.

Vanderlei Retondo

Santo André

Protesto contra Lula

‘Manifestantes fazem buzinaço em ato contra o presidente Lula’ (Política, dia 25). São Caetano, onde pobre acha que é classe média, classe média acha que é rico, rico acha que é norte-americano e evangélico acha que é israelense

Ronaldo Rodrigues

do Instagram

Dólar e INSS

Gostaria de ver a indignação do líder do PT na Câmara Federal, Lindbergh Farias (PT-RJ), não só em relação aos que lucraram com o dólar, mas principalmente que ele investigasse e desse os nomes de quem “roubou” os aposentados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social)!

Tania Tavares

Capital

Receitas

Governo libera R$ 20,6 bilhões do Orçamento deste ano com o aumento do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras (Economia, dia 23). Enquanto isto, tenho lido na mídia que o MEC (Ministério da Educação) não tem verbas suficientes para comprar os livros didáticos de ensino fundamental para os alunos em 2026, portanto priorizando apenas a compra dos livros de matemática e português e o restante a definir. Faz o L.

Walmir Ciosani

São Bernardo

Guerra em Gaza

É de estarrecer continuarmos a assistir ao exército de Israel ceifando vidas, Até aqui, quase 80 mil em seus ataques a Faixa de Gaza, Cisjordânia e Líbano. Em Gaza, até na distribuição de alimentos à população faminta, que esperava receber alimentos na fila, os ataques do exército de Israel, sem piedade, mataram 1.051 pessoas. De janeiro a julho, 101 pessoas morreram por desnutrição – destas, 80 crianças. Tudo por culpa de Netanyahu, que não protegeu seu País e permitiu a invasão do grupo terrorista Hamas, em 7 de outubro de 2023, no qual perversamente mataram 1.200 israelenses e sequestraram outras 200 pessoas. O que justificaria uma dura resposta, a fim de tentar dizimar líderes do Hamas, não justifica toda essa carnificina. Nettanyahu diz que somente vai parar de atacar Gaza depois de matar todo exército do Hamas. Na realidade,pelo jeito, deseja dizimar todo o povo palestino da Faixa de Gaza. E consumar ainda mais o genocídio (não encontro outra palavra) contra o povo de Gaza. Não duvido que materialize essa sua intenção, já que, é bom lembrar, Netanyahu é condenado por corrupção e por crime de guerra e, se fizer acordo definitivo de cessar-fogo em Gaza, certamente irá para a cadeia. Ou será amparado e acolhido nos Estados Unidos por outro desajustado e perigoso, Donald Trump.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)