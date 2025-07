Brasil vai criar comissão para levantar minerais críticos, diz Lula

O Brasil vai criar uma comissão para levantar e controlar suas riquezas naturais, como minerais críticos, disse nesta segunda-feira, 28, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele também afirmou que o País vai ficar com esses minerais e aproveitar seus benefícios.

"Estamos criando uma comissão para levantar todas as riquezas no nosso solo e subsolo", afirmou.

"Nesses dias, vi uma matéria (informando) que os Estados Unidos têm interesse nos minerais críticos do Brasil. E, se esse mineral já é crítico, vou pegar para mim, por que vou deixar para outro pegar?"

A declaração foi dada durante cerimônia de inauguração de usina a gás natural em São João da Barra, no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira, 28.

"Só conhecemos o equivalente a 30% (das riquezas). Cerca de 70% das nossas riquezas não foram ainda pesquisadas. E nós temos de dar autorização para a empresa pesquisar sob nosso controle. Quando dermos autorização, ela não pode vender sem conversar com o governo e muito menos vai poder vender a área com o minério. Porque aquilo é nosso, é do povo brasileiro, que tem de ter o direito de usufruir das riquezas que essas coisas podem produzir", declarou o presidente.

"Só se fala em transição energética, energias renováveis e sustentáveis, etanol, biodiesel, hidrogênio verde. E todas essas coisas o Brasil tem de sobra. E aí o Brasil pode ser o país mais importante nessa questão da transição energética", disse Lula.

Os chamados minerais críticos, necessários para impulsionar as novas tecnologias - da energia limpa ao carro elétrico -, foram citados pelo encarregado de negócios e embaixador interino dos Estados Unidos no Brasil, Gabriel Escobar, conforme o Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram).

O Ibram recebeu visita da autoridade americana na semana passada. Segundo comunicado do Ibram, Escobar demonstrou interesse na Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos em preparação pelo governo brasileiro, bem como iniciativas parlamentares nesse mesmo contexto.