O Paço. A Concha Acústica. A feira do Lero. Lero. Por que Lero? Na faixa, ele, Fabio Junior...

Nas duas imagens de hoje, o primeiro Paço Municipal do Grande ABC, uma obra do prefeito Oswaldo Massei inaugurada no Dia de São José de 1962. Assina o projeto do Paço o arquiteto Zenon Lotufo.

Na frente do Paço havia um obelisco, demolido na primeira metade da década de 1970 justamente para o alargamento da Goiás.

Quando Augusto Coelho fez essas imagens, outra referência, a Concha Acústica, resistia. O equipamento antecedeu a inauguração do Paço. Foi inaugurado em 1961 numa solenidade televisionada pela TV Cultura, servindo, pelas décadas seguintes, a atividades cívicas e culturais, até ser demolida em 2004.

Jardim Primeiro de Maio, Praça dos Estudantes, parlatório ligado por rampa ao obelisco, a Feira do Lero defronte ao Paço, posteriormente transferida para o Espaço Chico Mendes, a exemplo de um novo Paço Municipal, construído no bairro da Cerâmica.

Na Praça dos Estudantes, novos espaços para a Câmara Municipal. E o panorama registrado em 1996 pelas fotos aéreas vão ganhando outras dimensões.

Ficam as perguntas, a partir do significado da palavra “Lero” da feirinha de artes.

E ali está a Avenida Goiás, já alargada, que aponta em direção a Santo André. Ao fundo, a GM, intacta.

Em voo rasante, Augusto Coelho para lá se dirigiu. Chega à Vila Paula. E deixa nova imagem para o futuro que é hoje – e da qual trataremos amanhã.

Como dissemos ontem, ano que vem, 2026, serão 30 anos destas imagens, bela pauta para uma grande exposição.

NOTA – Observem: defronte ao Paço, uma faixa convidando o povo a participar do show de Fabio Junior.

SEM CONGESTIONAMENTOS. 1996. A Avenida Goiás quase livre, abrigando o Paço Municipal, perpetuando a Concha Acústica: cada administração deixará sua marca nesta via símbolo

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Terça-feira, 29 de julho de 1975 – Edição 2810

MANCHETE – Lavradores assumem compromisso.

Os 32 chacareiros do Parque Novo Oratório, em Santo André, tinham 15 dias de prazo para colocar suas propriedades dentro das normas de higiene estabelecidas pela Secretaria de Saúde do Estado.

FUTEBOL – Pela Primeira Divisão, a Primeirona: Santo Andrpe 4, Esportiva de Guaratinguetá 0, no Estádio Bruno Daniel.

No Estádio Lauro Gomes, hoje Américo Campanella, amistoso comemorativo ao aniversário da cidade: Saad local 1, Guarani 2.

HOJE

Dia Internacional do Tigre, data criada em 2010, na Rússia, com o objetivo de proteger o animal em todo o mundo.

EM 29 DE JULHO DE...

1905 – Do correspondente do Estadão em São Bernardo: no dia 16 de julho (de 1905) tiveram lugar no florescente bairro do Ipiranguinha solenes festejos em louvor à Nossa Senhora do Carmo.

Os festejos foram promovidos por uma comissão de operários da fábrica de tecidos e fiação Silva, Seabra e Companhia, a Ipiranguinha.

Uma missa foi celebrada pelo padre Francisco Dolci, vigário local e vice/provincial dos Missionários da Congregação de São Carlos no Brasil.

NOTA – Era correspondente do Estadão o jovem Saladino Cardoso Franco, futuro prefeito. Saladino informava que o padre Francisco Dolci vinha sofrendo oposição de uma parte dos paroquianos.

Roma, 28 – Nas adjacências do Panteão, começou hoje o trabalho de calçamento com paralelepípedos de madeira vindos da Argentina.

1935 - Falecia, no Rio de Janeiro, o embaixador Pedro de Toledo, hoje nome oficial do Largo da Estátua, em Santo André.

Mesmo como interventor nomeado em São Paulo, teve participação ativa na Revolução de 32, ao lado dos paulistas, tendo por isso sido exilado.

1940 – Por determinação da Prefeitura, as escolas noturnas de São Caetano que funcionavam separadamente, passaram a funcionar em conjunto no prédio do Grupo Escolar Senador Flaquer.

Em visita às escolas públicas do município, esteve em São Caetano o professor Fernando Paes de Barros, inspetor escolar.

Realizada quermesse em benefício das obras da nova matriz de São Caetano.

1955 – Precária a situação dos aposentados e pensionistas, com pagamentos atrasados e piora dos serviços médicos.

Associação dos aposentados e Pensionistas de São Paulo lutava pela revogação do decreto que criara uma caixa única.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Porto Ferreira, fundado nesta data, em 1896, quando se separa de Pirassununga.

Pelo Brasil: Concórdia e Laguna (SC), Cruz das Almas e Pojuca (BA), Nova Palma (RS), Macaé (RJ), Paranaguá (PR) e São Félix (PI).

