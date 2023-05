Dia do Orgulho Nerd: 5 geeks que mudaram o mundo

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



25/05/2023 | 11:55



A tecnologia recebe contribuições notáveis a cada ano, com avanços em diversas áreas. Muitas dessas descobertas mudaram o dia a dia, seja um novo aplicativo, seja uma nova geração de notebooks ou smartphones. Não raro, estes projetos surgem de ideias de pessoas ou empresas anônimas. Para homenagear os geeks que mudaram o mundo no Dia do Orgulho Nerd, comemorado hoje (25), a Kaspersky listou cinco profissionais que são reconhecidos por suas contribuições com tecnologia, cibersegurança e inovação ao longo dos anos. Confira!

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e compre o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies por apenas R$ 10

Primeira profissional mulher a trabalhar como especialista de segurança em TI na estatal de petróleo Saudi Aramco. Manal foi reconhecida, em 2018, como número 1 na lista da Forbes de 50 mulheres mais importantes da tecnologia. Cientista da computação, ela é fundadora da Woman2Hack Academy, um programa voltado ao ensino e fomento de talentos femininos na área da segurança da informação.

O cofundador e CEO da Kaspersky é um dos geeks que mudaram o mundo. Ele começou sua carreira em cibersegurança acidentalmente, quando seu computador foi infectado pelo vírus “Cascade”, em 1989. A curiosidade e a paixão de Eugene por tecnologias o motivaram a começar a analisar mais programas maliciosos, bem como desenvolver módulos de desinfecção para eles. Fundou, em 1997, a empresa que leva seu nome.

O tecnólogo norte-americano liderou a equipe que desenvolveu o Industry Standard Architecture (ISA), que permitiu a conexão entre computadores e periféricos (como a impressora). Também esteve na equipe de design que criou o primeiro chip processador de computador a giga-hertz. Isso sem contar que detém três das nove patentes originais da IBM.

Quer investir em criptomoedas de forma confiável? Clique aqui e compre na Bit2Me

Líder da Equipe de Pesquisa e Análise Global (GReAT) da Kaspersky, é especialista em analisar ameaças persistentes avançadas e ataques de malware de complexos. Costin tem mais de 20 anos de experiência em tecnologias e pesquisas de segurança. É membro do Virus Bulletin Technical Advisory Board, da Computer AntiVirus Researchers’ Organization (CARO), e membro da Wildlist Organization International. Sua equipe descobriu ameaças avançadas, como Stuxnet, Flame e Equation.

O último nesta lista de geeks que mudaram o mundo é o britânico conhecido como “Pai da internet”. Tim Berners-Lee criou a Rede Mundial de Computadores, a “World Wide Web”. Ela foi disponibilizada ao público em 1991, quando ele desenvolveu o primeiro servidor e o primeiro browser, além dos protocolos centrais à operacionalização da rede, como URL, protocolo HTTP e código HTML.